На страже безопасности – МЧС проводит акцию «С заботой о безопасности малой родины»

Готовность к отопительному сезону проверяют и спасатели. Они запустили тематический проект, направленный на снижение количества пожаров: работают со всеми категориями граждан, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас акцент на пожилых людях. Проговаривают правила безопасности и напоминают основные постулаты. Только на территории Минского района в 2024 году произошло почти 180 пожаров, погибло 6 человек. Как не стать жертвой, в материале Дарьи Авсюк.

Это настоящий комплекс мероприятий, во время которого сотрудники МЧС обучают население основным правилам безопасности. Сегодня спасатели в гостях у постояльцев территориального центра соцобслуживания, чтобы напоминать пожилым людям в преддверии холодов основы использования печи. Проговаривают все моменты. Ведь кто предупрежден, тот вооружен. Кстати, приехали спасатели со своей экипировкой, чтобы дать возможность прочувствовать каждому труд сотрудника МЧС.

Николай Котов:

Встречи такие полезны. Мы очень благодарны за то, что едут и показывают, могут и одеть, чтобы мы сами испытали, как тяжело в этом костюме. Под пристальным вниманием и одиноко проживающие граждане. Сотрудники МЧС проверяют у них дома ряд моментов, в том числе наличие автономных извещателей. В случае отсутствия даже устанавливают.