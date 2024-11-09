Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело по факту геноцида белорусов

Страницы истории, о которых нельзя забывать. Сегодня во всем мире вспоминают жертв нацистской идеологии. 9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дата установлена в память об одном из самых массовых еврейских погромов, произошедших в 1938-м. События «Хрустальной ночи», когда 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря, положили начало Холокосту. Судьбу еврейского разделил и белорусский народ. От рук карателей погиб каждый третий. Нацисты угоняли белорусов в концлагеря, истязали, убивали, дотла сжигали наши города и села.

Благодаря расследованию дела о геноциде сегодня факты зверств восстают из могил и пепла, а виновных призывают к ответственности, даже посмертно. В марте 2024-го Верховным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении нацистского пособника Катрюка, который скрывался и умер в Канаде. Суд признал его виновным. Это первое такое уголовное дело в истории суверенной Беларуси. Но далеко не последнее.