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Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело по факту геноцида белорусов

09 ноября 2024 11:43
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Страницы истории, о которых нельзя забывать. Сегодня во всем мире вспоминают жертв нацистской идеологии. 9 ноября Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело по факту геноцида белорусов-2

Дата установлена в память об одном из самых массовых еврейских погромов, произошедших в 1938-м. События «Хрустальной ночи», когда 30 тысяч евреев были схвачены и отправлены в концлагеря, положили начало Холокосту. 

Судьбу еврейского разделил и белорусский народ. От рук карателей погиб каждый третий. Нацисты угоняли белорусов в концлагеря, истязали, убивали, дотла сжигали наши города и села.

Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело по факту геноцида белорусов-4

Благодаря расследованию дела о геноциде сегодня факты зверств восстают из могил и пепла, а виновных призывают к ответственности, даже посмертно. В марте 2024-го Верховным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении нацистского пособника Катрюка, который скрывался и умер в Канаде. Суд признал его виновным. Это первое такое уголовное дело в истории суверенной Беларуси. Но далеко не последнее.

Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело по факту геноцида белорусов-6

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы по расследованию уголовного дела о геноциде – начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Генеральным прокурором Республики Беларусь направлено второе уголовное дело по факту геноцида в отношении Смовского. Это командир 118-го украинского националистического батальона, командир этого же Катрюка. 

На 19 ноября назначено рассмотрению данного уголовного дела в Верховном суде Республики Беларусь. Также продолжена активная работа по установлению и тщательному пересмотру тех населенных пунктов, которые были уничтожены в год оккупации на территории БССР.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что судьбу Хатыни разделили не 9 200 деревень, как считалось ранее. На территории Беларуси были уничтожены не менее 12 348 населенных пунктов. Также благодаря работе Генпрокуратуры удалось обнаружить 166 ранее неизвестных мест уничтожения мирных жителей и военнопленных. Установить имена погибших и сохранить память о них и их подвиге – наш священный долг. Ведь лишь у тех, кто не забывает свое прошлое, есть надежда на светлое будущее.

# Великая Отечественная война

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