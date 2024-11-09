Подросток погиб в страшной аварии на Витебщине

Трагическое происшествие в Витебской области. Минувшей ночью на дороге Новка – Замосточье опрокинулся автомобиль ВАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, 30-летний водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась. К месту ДТП оперативно прибыли спасатели. Водителя и одного пассажира отправили в больницу.

В салоне оказались заблокированы еще три человека. Используя специальный инструмент, сотрудники МЧС помогли выбраться двоим пострадавшим: девушке 2009 и парню 2006 года рождения. С различными травмами они госпитализированы. 14-летний подросток, который ехал на переднем сидении, погиб. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.