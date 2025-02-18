Это не просто игра в приставку! Рассказываем, что такое фиджитал-спорт

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Фиджитал-спорт – спорт будущего, в котором важна не только физическая подготовка, но и умение ловко управлять джойстиком игровой консоли. Белорусы уже активно осваивают новое направление.

Андрей Макаренко, представитель Белорусской федерации фиджитал-спорта:

Сейчас создана Федерация по данному направлению. Определены пока что превалирующие виды, которые будут участвовать в программе «Игр будущего», которые состоятся в этом году в Эмиратах, проведены чемпионаты по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-танцам и фиджитал-шутер – Counter-Strike и лазертаг. Сейчас также планируется расширение дисциплин, такая дисциплина как фиджитал-MMА, фиджитал-хоккей.

В 2024 году в Казани прошли первые «Игры будущего» – крупнейший турнир в мире. И среди участников был и белорус Александр Ковалев. Парень выступал в фиджитал-единоборствах: сначала бойцы сражаются в компьютерной игре, а затем выходят в октагон для реального поединка.