Это не просто игра в приставку! Рассказываем, что такое фиджитал-спорт

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.
Фиджитал-спорт – спорт будущего, в котором важна не только физическая подготовка, но и умение ловко управлять джойстиком игровой консоли. Белорусы уже активно осваивают новое направление.
Андрей Макаренко, представитель Белорусской федерации фиджитал-спорта:
Сейчас создана Федерация по данному направлению. Определены пока что превалирующие виды, которые будут участвовать в программе «Игр будущего», которые состоятся в этом году в Эмиратах, проведены чемпионаты по фиджитал-футболу, фиджитал-баскетболу, фиджитал-танцам и фиджитал-шутер – Counter-Strike и лазертаг. Сейчас также планируется расширение дисциплин, такая дисциплина как фиджитал-MMА, фиджитал-хоккей.
В 2024 году в Казани прошли первые «Игры будущего» – крупнейший турнир в мире. И среди участников был и белорус Александр Ковалев. Парень выступал в фиджитал-единоборствах: сначала бойцы сражаются в компьютерной игре, а затем выходят в октагон для реального поединка.
Александр Ковалев, мастер спорта международного класса по панкратиону:
Много где был, но основные – это второе место на чемпионате мира по панкратиону и третье место на чемпионате мира по ММА в Сингапуре. В ММА я пришел в 17 лет, а фиджитал-спорт – это, считай, то же самое, просто соединено с Mortal Kombat. Просто играть в приставку и не уметь драться не получится. Надо уметь драться, а в приставку уже научиться в процессе. Ну вот я за месяца два научился играть в Mortal Kombat.
Беларусь активно включается в международное фиджитал-движение. Ведь технологии меняют нашу жизнь, а значит, и спорт будущего создается уже сегодня. Впереди у спортсменов непростая миссия: достойно представить нашу страну на грядущих соревнованиях в Дубае.
Подробности в видео.