Генпрокуратура: мы незамедлительно отреагировали на призывы к нарушению нормальной работы предприятий

Новости Беларуси. Облисполкомам и Минскому горисполкому Генеральная прокуратура поручила усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это стало реакцией на призывы к забастовкам. Причем традиционно они прозвучали в отдельных мессенджерах, контролируемых за рубежом.
Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генпрокуратуры:
Отмечу, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным.
Прокуроры незамедлительно отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Облисполкомам, Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.