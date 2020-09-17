Генпрокуратура: мы незамедлительно отреагировали на призывы к нарушению нормальной работы предприятий

Новости Беларуси. Облисполкомам и Минскому горисполкому Генеральная прокуратура поручила усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало реакцией на призывы к забастовкам. Причем традиционно они прозвучали в отдельных мессенджерах, контролируемых за рубежом.