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Генпрокуратура: мы незамедлительно отреагировали на призывы к нарушению нормальной работы предприятий

17 сентября 2020 14:06
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Новости Беларуси. Облисполкомам и Минскому горисполкому Генеральная прокуратура поручила усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало реакцией на призывы к забастовкам. Причем традиционно они прозвучали в отдельных мессенджерах, контролируемых за рубежом.

Генпрокуратура: мы незамедлительно отреагировали на призывы к нарушению нормальной работы предприятий-1

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генпрокуратуры:
Отмечу, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день санитарным.

Прокуроры незамедлительно отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Облисполкомам, Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к установленной законом ответственности.

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

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