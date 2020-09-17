Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области
Новости Беларуси. Личный прием у губернатора: со своими проблемами и вопросами к Александру Турчину обратились 14 жителей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Они приехали из Минска, Дзержинского, Стародорожского и Солигорского районов.
А Леокадия Ивановна Искра живет в деревне Нитиевские – это 40 километров от Узды. Женщина просила отремонтировать местную дорогу. И губернатор пообещал: уже в 2020 году в деревне появится почти 3 километра асфальта. Кроме того, работы по благоустройству дорог продолжатся в 2021 году.
Помощь Леокадия Ивановна получила и по «транспортному вопросу». Пока что автобус в деревне ходит только раз в неделю. Но вскоре эта проблема будет решена.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В ближайшее время – октябрь – доасфальтируем до Самуэлево. После того, как заасфальтируем до Боханов дорогу, надо уже сейчас прорабатывать, какой пустим маршрут, чтобы там чаще ходил автобус.
Леокадия Искра, жительница Узденского района:
В связи с тем, что плохая дорога, к нам не ходил автобус. И мы не можем попасть ни на процедуры в поликлинику, ни на уколы, ни на что. Ни в сельсовет, ни в магазины – никакие проблемы мы не могли решить. Обрадую всех деревенских. Наша деревня процветающая будет. И если у нас будет автобус…
Александр Генрихович, большое-большое вам спасибо!
Во время личного приема были озвучены и другие проблемы: газификация деревень, благоустройство поселков, земельные споры. По каждой теме были приглашены представители местной власти, а также ответственные организации. Некоторые вопросы были решены на месте, по остальным даны поручения.