Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области

Новости Беларуси. Личный прием у губернатора: со своими проблемами и вопросами к Александру Турчину обратились 14 жителей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

А Леокадия Ивановна Искра живет в деревне Нитиевские – это 40 километров от Узды. Женщина просила отремонтировать местную дорогу. И губернатор пообещал: уже в 2020 году в деревне появится почти 3 километра асфальта. Кроме того, работы по благоустройству дорог продолжатся в 2021 году.

Помощь Леокадия Ивановна получила и по «транспортному вопросу». Пока что автобус в деревне ходит только раз в неделю. Но вскоре эта проблема будет решена.