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Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области

17 сентября 2020 13:57
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Новости Беларуси. Личный прием у губернатора: со своими проблемами и вопросами к Александру Турчину обратились 14 жителей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Они приехали из Минска, Дзержинского, Стародорожского и Солигорского районов.

Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области-1

Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области-3

А Леокадия Ивановна Искра живет в деревне Нитиевские – это 40 километров от Узды. Женщина просила отремонтировать местную дорогу. И губернатор пообещал: уже в 2020 году в деревне появится почти 3 километра асфальта. Кроме того, работы по благоустройству дорог продолжатся в 2021 году.

Помощь Леокадия Ивановна получила и по «транспортному вопросу». Пока что автобус в деревне ходит только раз в неделю. Но вскоре эта проблема будет решена.

Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области-6

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
В ближайшее время – октябрь – доасфальтируем до Самуэлево. После того, как заасфальтируем до Боханов дорогу, надо уже сейчас прорабатывать, какой пустим маршрут, чтобы там чаще ходил автобус.

Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области-9

Леокадия Искра, жительница Узденского района:
В связи с тем, что плохая дорога, к нам не ходил автобус. И мы не можем попасть ни на процедуры в поликлинику, ни на уколы, ни на что. Ни в сельсовет, ни в магазины – никакие проблемы мы не могли решить. Обрадую всех деревенских. Наша деревня процветающая будет. И если у нас будет автобус…

Александр Генрихович, большое-большое вам спасибо!

Александр Турчин провёл личный приём граждан. Обратились 14 жителей Минской области-12

Во время личного приема были озвучены и другие проблемы: газификация деревень, благоустройство поселков, земельные споры. По каждой теме были приглашены представители местной власти, а также ответственные организации. Некоторые вопросы были решены на месте, по остальным даны поручения.

# Прием граждан # общество # Александр Турчин # Леокадия Искра # Фотофакт

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