Генпрокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко. Необходимый пакет документов ведомство направило в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В рамках уголовного дела, которым занимается главное управление Следственного комитета, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.