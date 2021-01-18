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Генпрокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко

18 января 2021 13:44
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Новости Беларуси. Генеральная прокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко. Необходимый пакет документов ведомство направило в Национальное центральное бюро Интерпола в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокуратура инициировала международный розыск Павла Латушко-1

Его обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. В рамках уголовного дела, которым занимается главное управление Следственного комитета, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

# Прокуратура Беларуси # общество # Павел Латушко # Фотофакт

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