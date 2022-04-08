Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев

Новости Беларуси. Импортозамещение и новые рынки сбыта. Вопросы развития предприятия «Керамин» обсудили на встрече с руководством Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мэр Минска Владимир Кухарев подробно познакомился с работой производства, подчеркнув его важность как для города, так и страны. Сегодня объем выпущенной продукции отправляется как на внутренний, так и внешний рынок. Предприятие экспортоориентированое. Сейчас один из главных вопросов – диверсификация рынков.

Изменение логистики и схем поставок сырья. Предприятию удается достаточно быстро перестроиться на новые рельсы. Загрузка производства полная, все заключенные контракты выполняются.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Идет серьезная отработка новых технологий, разработаны новые виды продукции. Это крупногабаритная плитка 120 на 60, которая пользуется большим спросом и у наших покупателей, и за рубежом. Разработаны новые коллекции. Технологии позволяют выпускать ее в значительных объемах. Будет оказано содействие развитию новых линий, есть серьезные наработки по выпуску инновационной продукции.

Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия «Керамин»:

На сегодня мы готовимся переходить на новое сырье, российское. Это сырье уже поступило на производство. На сегодня осуществляется ряд мероприятий по внедрению этого сырья в технологический процесс.