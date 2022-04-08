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Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев

08 апреля 2022 15:50
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Новости Беларуси. Импортозамещение и новые рынки сбыта. Вопросы развития предприятия «Керамин» обсудили на встрече с руководством Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев-1

Мэр Минска Владимир Кухарев подробно познакомился с работой производства, подчеркнув его важность как для города, так и страны. Сегодня объем выпущенной продукции отправляется как на внутренний, так и внешний рынок. Предприятие экспортоориентированое. Сейчас один из главных вопросов – диверсификация рынков.  

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев-4

Изменение логистики и схем поставок сырья. Предприятию удается достаточно быстро перестроиться на новые рельсы. Загрузка производства полная, все заключенные контракты выполняются.  

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев-7

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:  
Идет серьезная отработка новых технологий, разработаны новые виды продукции. Это крупногабаритная плитка 120 на 60, которая пользуется большим спросом и у наших покупателей, и за рубежом. Разработаны новые коллекции. Технологии позволяют выпускать ее в значительных объемах. Будет оказано содействие развитию новых линий, есть серьезные наработки по выпуску инновационной продукции.  

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев-10

Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия «Керамин»:  
На сегодня мы готовимся переходить на новое сырье, российское. Это сырье уже поступило на производство. На сегодня осуществляется ряд мероприятий по внедрению этого сырья в технологический процесс.  

Как будет развиваться «Керамин»? Предприятие посетил Владимир Кухарев-13

Рост прибыльности на предприятии составляет порядка 20 %. Акцент – на расширение товарного ряда. Среди последних новинок – клинкерный кирпич. Есть планы по выпуску инновационной продукции.  

# Предприятия Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Дмитрий Петруша # Фотофакт

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