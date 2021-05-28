Александр Лукашенко прибыл в Сочи, где пройдут переговоры с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Борт номер один приземлился в Сочи около часа назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 мая запланированы переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. В центре внимания – экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.

Главы государств обсудят дальнейшие шаги и работу правительств двух стран по развитию интеграции на площадке Союзного государства, сверят часы по наиболее важным общим вопросам.