В Беларуси можно отправиться в круиз на теплоходе. Рассказываем о водном транспорте страны

Пусть в Беларуси и нет моря, но зато у нас много рек. Традиционно в стране в первое воскресенье июля отмечается День работников водного транспорта. О перспективах отрасли и настоящих капитанах поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Татьяной Таболич, директором ГУ «Государственная администрация водного транспорта». Какой водный транспорт есть в Беларуси? Юрий Царев, ведущий:

Для меня наличие водного транспорта в Беларуси оказалось большим сюрпризом, потому что живя в Минске, мы сталкиваемся только с одним пароходом, который ходит по Свислочи.

Татьяна Таболич, директор ГУ «Государственная администрация водного транспорта»:

Это, наверное, самая большая проблема нашего большого Минска. Я сама минчанка, но бабушка у меня жила в Пинске. А те люди, которые жили в Пинске, в Мозыре, понимают, что такое Припять, водные пути. В 12 лет, когда в Пинске проходишь в 9 часов утра, баржи ходили туда-сюда. И ты понимал, что надо дождаться парома, чтобы перейти на пляж и отдохнуть. Это просто мы, минчане, адаптированные, полностью городские жители. А река живет. И каждый год 1 апреля мы открываем навигационный период, он длится практически 9 месяцев. А все остальное зимнее время – это тяжелый труд, когда наши речники приводят в соответствие свои теплоходы, катера и прочую технику, чтобы выйти на воду в полной боевой готовности. Юрий Царев:

В Беларуси есть речной флот. Татьяна Таболич:

Да, у нас есть речной флот. Сегодня мы ведем государственный судовой реестр, в нем числится более 700 единиц. Александра Каштанова, ведущая:

А как функционирует порт? Сколько их сегодня в нашей стране? Татьяна Таболич:

Сегодня 7 портов, недавно было 8 портов. Перевели порт Могилева в разряд технического участка. Работают, стираются. Например, в порту Гомеля есть те же самые теплоходы. И то же самое порт Бреста, тоже прекрасные теплоходы ходят. Летом можно сесть, покататься в течение часа, получить удовольствие. Юрий Царев:

У меня друг служил в Беларуси, можно сказать, моряк, но без моря. Он служил именно на речном флоте. Сохранился флот в таком виде?

Татьяна Таболич:

Существует Указ Президента, который гласит о том, чтобы работники водного транспорта носили форму, есть определенная категория, то есть какие должны быть галуны, их количество на пиджаке. Все, по идее, должны носить форму. Какие большие водные артерии есть в стране? Юрий Царев:

Мы уже упомянули Припять, но это же не единственная у нас водная артерия. Татьяна Таболич:

Нет, конечно. И Припять, и Днепровско-Бугский канал, Сож, Днепр, это все судоходные реки. Сегодня общее количество километров внутренних водных путей составляет более 2 163 километра. Перемерять мы будем в следующем году, я тогда точную цифру скажу. Периодически плюс-минус 200-300 метров появляются. Августовский канал буквально в 2020 году тоже вступил в разряд внутренних водных путей. И гидротехнические сооружения, которые на нем расположены, тоже расположены на внутренних водных путях. Александра Каштанова:

Какая самая большая водная артерия в Беларуси? Можно ли сказать, что она перегружена? Татьяна Таболич:

Самой большой я бы назвала Припять. Сказать, что перегрузки, даже в 1986 год было активное судоходство, а не перегруженность артерий. Активное судоходство – Припять, Микашевичский канал. Появятся ли в Беларуси речные трамвайчики? Юрий Царев:

Если посмотреть историю, то к нам в Витебск на разборки приезжали викинги, переплывали. Сейчас большегрузные суда ходят по рекам, но для меня большим умилением, когда я был в Москве, были речные трамвайчики. У нас такое когда-нибудь появится?

Татьяна Таболич:

Я думаю, что в скором будущем, буквально через 2-3 недели нам стоит ожидать речные трамвайчики. Они красивые, цветные. Вчера мы их уже видели на реке, посмотрели, как они прекрасно пока стоят. Но на участке реки Свислочь, именно в городе, будут ходить речные трамвайчики, на которых можно будет прокатиться. Я думаю, что и какой-то общепит у них будет, можно будет угоститься по плану. Но давайте отличать, как вы говорили, круизное судоходство и прогулочное. Прогулочные катера – это те, которые час, два. Это то, что у нас есть и в Гродно, в Гомеле, Витебске, в Мозыре было одно время. Сейчас и Минск у нас охвачен такой территорией. У нас в планах и задачах стоит за ближайшие два-три месяца поставить еще освещаемое навигационное оборудование – это буи с фонариками. Мы будем идти и видеть со стороны, что стоит красивый буй, а сверху освещение. То есть это же радует глаз. И на самом деле очень много чего можно сделать в Минске. Тема прогулочного судоходства весьма интересует не только наших респондентов, юридических лиц, она также интересует и российских поставщиков транспортных услуг, туристических услуг. Насколько плотно мы взаимодействуем с Россией, что касается водного транспорта, артерий? Юрий Царев:

Как раз таки что касается России, у нас же нет своего выхода к морю, у России он есть. Насколько плотно мы взаимодействуем, что касается водного транспорта, артерий? Татьяна Таболич:

Недавно начали процесс по реализации соглашений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, в декабре было подписано соглашение по судоходству по внутренним водным путям между Россией и Беларусью. На той неделе был Указ Президента, который ратифицировал полностью закон… Дальше мы планируем разработать план мероприятий, привлекать сюда российских инвесторов, дабы перегрузить наши водные артерии количеством водных судов. С нашей стороны мы бы хотели выйти на рынок России. Люди, которые могли бы это сделать, то есть действительно стать транспортной компанией, и перевозить грузы на речных судах. Если посмотреть, сейчас черноморский бассейн достаточно привлекателен с учетом количества грузов, которые есть, с учетом эпидемиологической и политической обстановки, есть шанс и есть возможность. Юрий Царев:

То есть из Беларуси на основе наших водных артерий можем выйти к морю, да?