Геннадий Зюганов: Украина отдалась в управление нацистов и бандеровцев

Новости Беларуси. Объединить человечество в борьбе с нарастающей угрозой и заявить о своей приверженности принципам мира и справедливости. В Минске проходит антифашистский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с любыми проявлениями неонацизма в современных условиях, в том числе в Украине, – главная тема международного обсуждения. Весьма символично, что площадкой мероприятия стал музей истории Великой Отечественной войны. Именно в его стенах хранится вся память о тех страшных событиях.

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии России:

Украина уже потеряла половину населения, полностью промышленность, свое достоинство, язык, культуру, традиции, отдалась в управление нацистов и бандеровцев, которые были самыми злобными псами гитлеровского Рейха.

По итогам форума делегаты подготовят специальное обращение к народам мира.