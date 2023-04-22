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Геннадий Зюганов: Украина отдалась в управление нацистов и бандеровцев

22 апреля 2023 13:38
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Новости Беларуси. Объединить человечество в борьбе с нарастающей угрозой и заявить о своей приверженности принципам мира и справедливости. В Минске проходит антифашистский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Зюганов: Украина отдалась в управление нацистов и бандеровцев-1

Борьба с любыми проявлениями неонацизма в современных условиях, в том числе в Украине, – главная тема международного обсуждения. Весьма символично, что площадкой мероприятия стал музей истории Великой Отечественной войны. Именно в его стенах хранится вся память о тех страшных событиях.

Геннадий Зюганов: Украина отдалась в управление нацистов и бандеровцев-4

Геннадий Зюганов, председатель ЦК Коммунистической партии России:
Украина уже потеряла половину населения, полностью промышленность, свое достоинство, язык, культуру, традиции, отдалась в управление нацистов и бандеровцев, которые были самыми злобными псами гитлеровского Рейха.

По итогам форума делегаты подготовят специальное обращение к народам мира.

Петр Симоненко на антифашистском форуме: мы хотим предупредить человечество об угрозе на примере Украины. Подробнее здесь.

# Коммунистическая партия # общество # Геннадий Зюганов # Фотофакт

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