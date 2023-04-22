Лукьянов: частота визитов Президента в Хатынь подчёркивает трепетное отношение к истории
Новости Беларуси. Совместными усилиями сделать нашу страну еще красивее и чище. С самого утра неравнодушные белорусы, вооружившись лопатами, вениками, граблями и кистями, подключились к масштабной акции по наведению порядка. Внести свой вклад стремятся все: от школьников до представителей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В генеральной уборке принял участие глава государства. И это уже традиция Александра Лукашенко. Второй год подряд Президент со своей трудовой бригадой (и журналисты, и активная молодежь) работают в Хатыни.
«Добрый день трудовой бригаде!» Александр Лукашенко на субботнике работает на благоустройстве «Хатыни»
На опустевшей в военные годы земле высадили аллею. 80 дубов укоренятся и станут знаком памяти мирным жителям, чья гибель была несправедливой и жестокой. Вместе с сыном Александр Лукашенко возложил цветы к подножию монумента «Непокоренный человек». Выбор столь символичной локации для субботника не случайность. В Хатыни в течение года проходила масштабная реконструкция. Были возведены музей, деревянная церковь, также обновлены памятники. Участие в реставрационных работах принимали трудовые коллективы, а также молодежь со всей страны.
Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:
Та частота визитов руководителя страны в государственный мемориальный комплекс «Хатынь» и то, что это происходит совместно с молодыми людьми, подчеркивает важное, трепетное отношение к истории и необходимость передачи молодежи традиций, исторической памяти. За последний год сформировалась добрая традиция: практически каждый выходной мы приезжали сюда трудиться. Хотя бы раз каждый молодой белорус должен здесь побывать, чтобы осознать, благодаря и вопреки чему мы стали такой независимой, суверенной страной, которую имеем сейчас.
Алина Лазакович, студентка БГПУ имени Максима Танка:
В Хатыни я уже третий раз и каждый раз, когда приезжаю сюда, непростой, потому что это святое место для нашей страны, очень важное. Место, которое никогда не должно быть забыто, никогда не должны быть забыты события, которые происходили здесь. И мы как молодое поколение, как будущее нашей страны помним и чтим тех людей, которые здесь погибли.