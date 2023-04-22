Лукьянов: частота визитов Президента в Хатынь подчёркивает трепетное отношение к истории

Новости Беларуси. Совместными усилиями сделать нашу страну еще красивее и чище. С самого утра неравнодушные белорусы, вооружившись лопатами, вениками, граблями и кистями, подключились к масштабной акции по наведению порядка. Внести свой вклад стремятся все: от школьников до представителей власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В генеральной уборке принял участие глава государства. И это уже традиция Александра Лукашенко. Второй год подряд Президент со своей трудовой бригадой (и журналисты, и активная молодежь) работают в Хатыни. «Добрый день трудовой бригаде!» Александр Лукашенко на субботнике работает на благоустройстве «Хатыни»

На опустевшей в военные годы земле высадили аллею. 80 дубов укоренятся и станут знаком памяти мирным жителям, чья гибель была несправедливой и жестокой. Вместе с сыном Александр Лукашенко возложил цветы к подножию монумента «Непокоренный человек». Выбор столь символичной локации для субботника не случайность. В Хатыни в течение года проходила масштабная реконструкция. Были возведены музей, деревянная церковь, также обновлены памятники. Участие в реставрационных работах принимали трудовые коллективы, а также молодежь со всей страны.

Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ:

Та частота визитов руководителя страны в государственный мемориальный комплекс «Хатынь» и то, что это происходит совместно с молодыми людьми, подчеркивает важное, трепетное отношение к истории и необходимость передачи молодежи традиций, исторической памяти. За последний год сформировалась добрая традиция: практически каждый выходной мы приезжали сюда трудиться. Хотя бы раз каждый молодой белорус должен здесь побывать, чтобы осознать, благодаря и вопреки чему мы стали такой независимой, суверенной страной, которую имеем сейчас.