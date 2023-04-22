Пётр Симоненко на антифашистском форуме: мы хотим предупредить человечество об угрозе на примере Украины

Новости Беларуси. Объединить человечество в борьбе с нарастающей угрозой и заявить о своей приверженности принципам мира и справедливости. В Минске проходит антифашистский форум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьба с любыми проявлениями неонацизма в современных условиях, в том числе в Украине, – главная тема международного обсуждения. Весьма символично, что площадкой мероприятия стал музей истории Великой Отечественной войны. Именно в его стенах хранится вся память о тех страшных событиях.

На пленарном заседании коммунисты из 50 стран – России, Грузии, Армении, Венгрии, Португалии и Германии. Извлечь уроки из истории на благо мирного будущего не просто красивые слова, но требование времени. Сейчас, по мнению экспертов, угроза фашизма снова актуальна. Свидетельств тому огромное количество.

Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины:

Впервые за эти годы мы проводим форум, чтобы предупредить человечество о новой угрозе – фашизма и тех последствиях, которые мы, к сожалению, уже имеем на примере Украины. На примере Украины я еще и еще раз хочу, чтобы наши товарищи по коммунистическому движению, все прогрессивное человечество понимало зло, с которым мы сегодня сталкиваемся сегодня в новом измерении.

Алексей Сокол, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Беларуси:

Наша цель, цель форума, всех патриотов, международного сообщества – объединиться, потому что время уже как никак настало, и дать отпор фашизму и сказать, что патриотическое движение живет, что мы не забываем историю и строим современность.