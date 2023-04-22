Какую соцподдержку оказывают жителям Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения?

Рост пособий и зарплат. Почему на эти цели в бюджете всегда находятся средства даже в непростые времена? И почему сегодня у тех, кто не хочет работать, не остается аргументов в свою пользу?