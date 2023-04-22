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Какую соцподдержку оказывают жителям Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»

22 апреля 2023 12:46
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Новости Беларуси. Социальные ориентиры, профессиональные цели и медицинские возможности как для пациентов, так и для самих врачей. Как в Минске воплощаются в жизнь государственные задачи по поддержке людей? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город». Чего ждать минчанам от социальных служб, профсоюзов и здравоохранения?

Рост пособий и зарплат. Почему на эти цели в бюджете всегда находятся средства даже в непростые времена? И почему сегодня у тех, кто не хочет работать, не остается аргументов в свою пользу?

Какую соцподдержку оказывают жителям Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Мы сейчас культивируем, скажем так, обучение под заказ нанимателей.

Доступность здравоохранения, стимул для молодых специалистов и все, что необходимо для профилактики заболеваний. Когда врачи сами приглашают на прием и как на рабочих местах встречают новичков?

Какую соцподдержку оказывают жителям Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Когда они приходят к нам, в наше учреждение здравоохранение, каждое посвящение в профессию для них это торжественный момент.

Какую соцподдержку оказывают жителям Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

А также на какую помощь можно рассчитывать от профсоюзных организаций и как отстаивают права трудящихся? Удается ли вернуть премии, отменить увольнения? И что для нас общее дело на благо страны?

Какую соцподдержку оказывают жителям Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Это такая трудотерапия в хорошем понимании. На нашем предприятии все с удовольствием откликаются. Участие принимают на самих предприятиях.

Какую соцподдержку оказывают жителям Минска? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Смотрите ток-шоу «Большой город» в воскресенье, 23 апреля, в 10:00.

# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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