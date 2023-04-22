Здесь находился долетописный Минск. Анатолий Маркевич провёл субботник в знаковом месте

Новости Беларуси. В археологическом комплексе на реке Менка в деревне Городище установили новый охранный знак. Музею под открытым небом присвоили вторую категорию историко-культурной ценности, которая имеет национальное значение. Как предполагают ученые, именно здесь находился долетописный Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В установке памятной таблички приняли участие министр культуры и директор Института истории НАН. А еще на территории археологического комплекса порядка 200 человек провели масштабное благоустройство. Порядок навели у родника Всеслава Чародея, обустроили дорожку к комплексу, также вырубили кустарники на участках, где вскоре археологи проведут исследования.

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:

Сёння мы знаходзімся на месцы, якое мае вельмі важнае і вялікае значэнне для ўсёй нашай Беларусі. Месца на рацэ Менка ўзгадваецца яшчэ ў 1067 годзе і звязана з летапісным Мінскам.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Археологический комплекс на реке Менка как раз демонстрирует глубину наших корней, истории белорусской государственности. Он очень важен в плане формирования исторического мировоззрения, патриотизма.

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Мы благоустраиваем это место, чтобы люди даже сейчас – туристы, гости, мы сами с детьми – могли сюда приезжать, смотреть на чистую, благоустроенную землю.