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Здесь находился долетописный Минск. Анатолий Маркевич провёл субботник в знаковом месте

22 апреля 2023 12:54
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Новости Беларуси. В археологическом комплексе на реке Менка в деревне Городище установили новый охранный знак. Музею под открытым небом присвоили вторую категорию историко-культурной ценности, которая имеет национальное значение. Как предполагают ученые, именно здесь находился долетописный Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Здесь находился долетописный Минск. Анатолий Маркевич провёл субботник в знаковом месте-1

В установке памятной таблички приняли участие министр культуры и директор Института истории НАН. А еще на территории археологического комплекса порядка 200 человек провели масштабное благоустройство. Порядок навели у родника Всеслава Чародея, обустроили дорожку к комплексу, также вырубили кустарники на участках, где вскоре археологи проведут исследования.

Здесь находился долетописный Минск. Анатолий Маркевич провёл субботник в знаковом месте-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Сёння мы знаходзімся на месцы, якое мае вельмі важнае і вялікае значэнне для ўсёй нашай Беларусі. Месца на рацэ Менка ўзгадваецца яшчэ ў 1067 годзе і звязана з летапісным Мінскам.

Здесь находился долетописный Минск. Анатолий Маркевич провёл субботник в знаковом месте-7

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Археологический комплекс на реке Менка как раз демонстрирует глубину наших корней, истории белорусской государственности. Он очень важен в плане формирования исторического мировоззрения, патриотизма.

Здесь находился долетописный Минск. Анатолий Маркевич провёл субботник в знаковом месте-10

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Мы благоустраиваем это место, чтобы люди даже сейчас – туристы, гости, мы сами с детьми – могли сюда приезжать, смотреть на чистую, благоустроенную землю.

Здесь находился долетописный Минск. Анатолий Маркевич провёл субботник в знаковом месте-13

Масштабные археологические исследования начнутся в мае и продолжатся до сентября. Участие примут ученые, студенты, волонтеры. К слову, здесь уже обнаружен ряд древних артефактов.

# Субботники в Беларуси # общество # Анатолий Маркевич # Вадим Лакиза # Ирина Дрига # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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