Геннадий Давыдько: «Есть определённые ощущения, что не всем нравится, когда у нас в стране хорошо»

Геннадий Давыдько, председатель РОО «Белая Русь»:

Очень хорошо ответил глава государства на этот вопрос. Он сказал: «Мы проводим выборы для себя». Мы для себя провели выборы. Нам жить, нам решать. Дело в том, что есть определенные ощущения, что не всем нравится, когда у нас в стране хорошо: и порядок, и стабильность. Никто еще не сказал на предмет неприезда, что это обусловлено какими-то нарушениями. Все ссылаются на пандемию, которая во всём мире – и это вполне их оправдывает. Более того, признание или непризнание выборов – во многих странах это не имеет никакого значения. В США, как вы знаете, вот, могут даже посадить в тюрьму, если ты приехал и наблюдаешь за этими выборами, которые вообще по интернету, по почте – как угодно. Поэтому в данном случае я не считаю это большой проблемой.

Более того, с нашим Президентом имели отношения высшие государственные чины многих государств – это яркая, заметная и важная фигура во всём мире, и у него связи очень крепкие, и в том числе дружеские, со многими президентами уже постсоветского пространства точно. У него авторитет и в Китае, то есть на всех континентах. Поэтому непризнание временное или какое-то непринятие каких-то результатов – это весьма временная и абсолютно незначительная для нас мера. Вот мне так кажется.