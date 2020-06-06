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Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»

06 июня 2020 11:24
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Новости Беларуси. Прямые телефонные линии прошли 6 июня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»-1

В Бресте к заместителю председателя облисполкома по социальным вопросам обратились 20 человек. Звонили со всего региона. Вернуть привычный маршрут автобуса в сельском населенном пункте, позаботиться о качестве дорог или разъяснить механизм начисления социальных пенсий.

Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»-4

Геннадий Борисюк, заместитель председателя Брестского облисполкома:
Есть вопросы социальной направленности. О том, что люди должны носить маски. Это вопросы нормальные. Я считаю, что если люди звонят, есть обратная связь.

Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»-7

И мне сегодня было очень приятно, когда одна из женщин из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы еще». Ну, хорошо, в рамках закона и возможностей мы все это делаем. Это нормальный рабочий режим.

Геннадий Борисюк: «Было очень приятно, когда женщина из Пружан сказала: «Спасибо, что вы мне помогли, но хотелось бы ещё»-10

Формат работы, когда каждую проблему на другом конце провода готовы услышать и взять на контроль, как никогда востребован в нынешней эпидемиологической ситуации. Каждое данное людям обещание будет выполнено.

# Прием граждан # общество # Геннадий Борисюк # Фотофакт

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