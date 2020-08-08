О чём расскажет погода на Медовый Спас? Народные приметы на неделю с 10 по 17 августа
Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.
11 августа – Калинов день. В это время уже могли случиться первые настоящие заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». По погоде гадали, каким будет сентябрь. Если этот день теплый, то и первый месяц осени будет таким же.
Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю
12 августа – день памяти Иоанна Воина. В этот день по урожаю рябины наши предки определяли, какими будут предстоящие сезоны. Много ягоды поспело – осень будет ранней и дождливой, а зима – холодной.
14 августа – Медовый Спас. Крестьяне говорили, каков этот день, таким будет и конец августа. А еще верили, что сильный ветер предвещает снежную зиму.