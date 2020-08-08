О чём расскажет погода на Медовый Спас? Народные приметы на неделю с 10 по 17 августа

Новости Беларуси. Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы.

11 августа – Калинов день. В это время уже могли случиться первые настоящие заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». По погоде гадали, каким будет сентябрь. Если этот день теплый, то и первый месяц осени будет таким же.

Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю