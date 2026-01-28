Вольфович доложил Лукашенко об особенностях и промежуточных итогах проверки боеготовности ВС

Президент Беларуси держит на личном контроле ход масштабной внезапной проверки боеготовности Вооруженных Сил. По ее результатам будет проведен детальный анализ. Он ляжет в основу совершенствования белорусской армии. 28 января Александр Лукашенко заслушал доклад государственного секретаря Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту доложено об особенностях и промежуточных итогах проверки.

Напомним, именно по поручению главы государства проходит комплексная оценка воинских частей и подразделений. Проверка находится в самой интенсивной фазе. Как отметил Александр Вольфович, Главнокомандующий практически ежедневно заслушивает доклады о ходе данных мероприятий.

Президент обращает внимание на все: от морально-психологического состояния военных до компетентности офицеров. Отдельный акцент – на физической подготовке, а также внедрении в подготовку военнослужащих опыта СВО. В их числе – штурм малыми тактическими группами, борьба с беспилотниками стрелковым оружием, способность вести бой в условиях лесистой местности, характерной для территории нашей страны. Нынешняя внезапная проверка позволит сделать срез и оценить профессионализм, а также готовность Вооруженных Сил к защите национальных интересов.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня в рамках доклада главе государства состоялся более масштабный доклад уже полученных результатов за эти дни, в которые проходит проверка. Президента прежде всего интересует объективность и комплексный подход к решению поставленных перед проверяемой воинской частью задач. Его интересует все, до мелочей.

Конечно, главным критерием оценки любого организма являются люди и техника. Президента волнует, насколько подготовлены штабы прежде всего, уяснять полученные задачи, принимать решения, подкрепленные расчетами, ставить задачи своим подчиненным. Насколько сегодня офицеры грамотны и способны ставить полученные задачи и управлять вверенными им коллективами и подразделениями. Президент говорит: если офицер подготовлен, офицер способен получить задачу и решить эту задачу, личный состав выполнит ее по-любому.

Конечно, состояние вооружения военной техники, в каком состоянии техника стоит, какие места предназначены для этой техники, насколько проверяемая воинская часть укомплектована запасами материальных средств. Но, конечно, прежде всего люди, и Президент очень заботливо относится к этому.