Генеральные репетиции парада в Минске пройдут 2 и 6 мая
В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне парад 9 Мая в Минске будет особенно торжественным. Военнослужащие продолжают готовиться. Выкладываются по максимуму, чтобы в праздничный день показать идеальный шаг и безупречную выправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На плацу столичной военной комендатуры чеканят шаг и сотрудники Следственного комитета. Для каждого участие в параде – очень ответственное событие, все чувствуют гордость за себя и свою страну.
В составе коробки ведомства 120 человек. Это лучшие следователи из всех регионов страны. Есть и те, кто примет участие в торжественном марше впервые.
Иван Андреев, заместитель начальника советского районного отдела управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Каждый офицер, стоящий в строю, понимает значимость предстоящего события. С одной стороны, отдать дань памяти тем офицерам, героям, которые подарили нам эту Великую Победу и возможность проживать в нашей процветающей стране. С другой стороны, это демонстрация гражданам Республики Беларусь, да и всему миру, готовности защищать конституционный строй, территориальную целостность нашей страны.
Максим Головач, старший следователь управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Тренировки у нас начались с середины марта. Проходят они у нас 2 раза в день 5 дней в неделю, независимо от погодных условий, будь то снег, дождь, жара. По итогам дня мы проходим около 15-20 тысяч шагов. В первое время было тяжеловато, но со временем (с учетом всех прошедших тренировок) мы уже освоились.
Генеральные репетиции парада ко Дню Победы в Минске пройдут 2 и 6 мая. Всего в торжественном марше примут участие более 4 тысяч человек. Будет представлено свыше 200 единиц боевой техники. Традиционно планируется и воздушный парад.