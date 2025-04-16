Генеральные репетиции парада в Минске пройдут 2 и 6 мая

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне парад 9 Мая в Минске будет особенно торжественным. Военнослужащие продолжают готовиться. Выкладываются по максимуму, чтобы в праздничный день показать идеальный шаг и безупречную выправку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На плацу столичной военной комендатуры чеканят шаг и сотрудники Следственного комитета. Для каждого участие в параде – очень ответственное событие, все чувствуют гордость за себя и свою страну.

В составе коробки ведомства 120 человек. Это лучшие следователи из всех регионов страны. Есть и те, кто примет участие в торжественном марше впервые.