В центре Гродно зацвела японская сакура. Посмотрите на эту красоту

Не только прогуливаться по аллеям парка, но и любоваться цветением японской сакуры в ближайшее время могут жители Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молодые деревья высадили в 2023 году накануне Дня Победы. Нынешней весной они цветут уже второй раз. У сакуры пока не слишком пышная крона, но даже сейчас деревья заметно выделяются на фоне других растений в парке и становятся одной из самых популярных локаций для фотосессий.

Нам очень нравится цвет сакуры. Он не слишком отличается от нашего цветения яблони и груш и всего остального. Но вот цвет такой, он интересный, особенный.

Раз в год такое можно увидеть, поэтому с ребенком решили прогуляться в парк Жилибера и посмотреть на эту красоту.