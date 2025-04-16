ГАИ напоминает о правилах безопасности при передвижении на велосипедах и электросамокатах

О правилах безопасности при езде на электросамокатах напоминают в ГАИ. Пользователям средств персональной мобильности во избежание неприятных ситуаций следует двигаться по велосипедной дорожке и придерживаться скорости до 25 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Актуальность проблемы возрастает вместе с потеплением. При этом отмечается широкое распространение электросамокатов как в личном пользовании, так и в прокате.

Виктор Ротченков, начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси:

В первом квартале текущего года в республике зарегистрировано пять ДТП с участием лиц, передвигавшихся на средствах персональной мобильности, в которых один человек погиб и четыре получили травмы.

Несмотря на то, что в общем объеме ДТП процент таких происшествий невелик, Госавтоинспекцией инициированы изменения в правила дорожного движения, направленные на устранение конфликтов в их передвижении и создание безопасных условий для всех участников дорожного движения. Одно из нововведений коснется необходимости спешиваться при пересечении проезжей части. В настоящее время проект находится на стадии окончательного согласования.

По этому вопросу МВД был организован опрос общественного мнения, каждый желающий высказал свою позицию. Главным остается правило: один самокат – один человек. Такими средствами персональной мобильности запрещено пользоваться детям до 14 лет.