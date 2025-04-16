Инициативы жителей по благоустройству города обсудили в Бресте

Благоустройство родного города – дело общее. В этом убеждены жители Бреста, которые обратились в местные администрации районов и к депутатам. Их предложения нацелены на то, чтобы сделать областной центр еще уютнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждение гражданских инициатив в Бресте состоялось впервые. Горожане озвучили свыше десятка идей. Все они касаются благоустройства дворов, улиц, спортивных и детских площадок. Примечательно, что крупные предприятия также готовы участвовать в реализации таких проектов. Многие инициативы поддержаны.

Алина Нестерович, жительница Бреста:

Я хотела от лица нашей группы предложить преобразовать улицу Советских Пограничников в пешеходную: от улицы Буденного до Машерова. Запретить проезд машин, организовать велодорожки в двух направлениях. Тем самым по ним в случае чего может проехать специализированный транспорт: пожарные, скорая, если это понадобится.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

Только совместными усилиями мы сможем что-то больше сделать и лучше. Конечно, можно ждать очередь на дорогу, можно ждать пока дойдет очередь на капитальный ремонт или благоустройство, но тем самым мы сокращаем этот путь. При этом практически все, что даже сегодня поступило в горисполком на реализацию, оно довольно-таки подъемно, необременительно. И в промежутке времени есть возможность собрать лепту, которую каждый для себя определяет самостоятельно в зависимости от уровня, качества, возможностей и объема.