Прямой эфир

Гендиректор СТВ о работе во время протестов: мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику

16 августа 2021 20:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».

Гендиректор СТВ о работе во время протестов: мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику-1

Алена Сырова, СТВ:
На информационном поле мы что-то противопоставлять стали, когда стало довольно поздно или довольно горячо?

Ольга Шпилевская, директор представительства межгосударственной телерадиокомпании «МИР» в Беларуси:
Информационное поле, с моей точки зрения (вы журналисты, вы работали на информационном поле), все было, с одной стороны, просто, потому что мы работали в том фарватере, в котором привыкли работать. Мы работали так, как работали всегда. Мы замечали какие-то вещи, что-то пытались противопоставить.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Мы в классическом смысле делали национальную белорусскую журналистику.

Ольга Шпилевская:
Еще раз повторюсь, мы все думали одним глаголом – не навреди. Понимали, что происходят какие-то вещи, выстраивали свои отношения с Западом. Поймите, что тогда любые телодвижения воспринялись бы как «посмотрите, они не демократичны, они всех давят, душат».

Читайте также: 

Кирилл Казаков о событиях августа 2020-го: я называю это мятежом свадебных ведущих

Вадим Боровик о «Большом разговоре»: там люди приехали, у них не было цели вопрос задать 

Игорь Тур: мне нравится термин «коллективный Лукашенко», то есть электоральное большинство 

# СМИ Беларуси # общество # Алена Сырова # Ольга Шпилевская # Кирилл Казаков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Вадим Гигин: «Знаете, когда закончилась эта типа независимая оппозиционная журналистика?»
16 августа 2021 19:55

Вадим Гигин: «Знаете, когда закончилась эта типа независимая оппозиционная журналистика?»

Ольга Шпилевская о борьбе с оппозицией: нужно стать мудрее и более филигранными методами этим вещам противостоять
16 августа 2021 19:41

Ольга Шпилевская о борьбе с оппозицией: нужно стать мудрее и более филигранными методами этим вещам противостоять

Егор Макаревич: «Нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля»
16 августа 2021 19:28

Егор Макаревич: «Нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля»