Азарёнок: фашисты жили, в точности выполняя заветы дедушки Дарвина, правда, отмистифицированные Ницше

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его проект «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
Что отличает каждого из нас от животного? Посмотрите, оно точно так же каждый день ест, каждый день спит, справляет естественные надобности и с завидной регулярностью плодит потомство. Но вам наверняка было бы обидно считать себя таковым. Значит, что-то отличает. И самое главное, человек – единственное в мире живое существо, которое знает, что умрет и продолжает жить.
Зверюшки пребывают в прекраснодушном неведении о том, что рано или поздно прекратят существование в нынешнем виде, а человек неумолимо движется к своему персональному концу – апокалипсису. И ему необходимо успеть сказать слово и сделать дело.
Давайте немного в теорию. Если верна доктрина Дарвина о происхождении видов, эволюции и естественном отборе, то тогда наше предназначение и есть животное. Вечная война друг с другом: за самку, за еду, за территорию, с природой – чтобы выжить. А в таком случае в чем не правы те самые фашисты? Они как раз и жили, в точности выполняя заветы дедушки Дарвина. Правда, отмистицированные гениальным, но психопатом Ницше.
Ну вот входят в белорусскую деревню немцы, арийцы. Они с автоматами на мотоциклах, они берут и расстреливают несчастных старух. А что те могут сделать в ответ? Против лома нет приема. Вот вам и сработала теория эволюции. Более сильный вид вытеснил с жизненного пространства – Lebensraum – более слабый. Все просто. А если ты начнешь что-то там рассказывать, что за этими бабушками правда и есть ли у вас совесть, то такого понятия нет в борьбе за Lebensraum – за жизненное пространство, за выживание.
В данной парадигме не в силе в бог, а в правде не работает. А вот победили мы, значит, не работают западные теории. И ведь у нас не задумываются над этим, когда эволюционные бредни рассказывают детям в учебниках биологии как истину в последней инстанции. Наверное, будет неправильным обвинять лишь немцев в том чудовищном ужасе, что был устроен в середине XX века. Гитлер – лишь квинтэссенция западной мысли, философии, идеологии того самого гегелевского духа.
Григорий Азаренок:
Небольшая подборка. Основателем научного расизма принято считать французского историка Жозефа де Гобино, предложившего в своем опыте о неравенстве человеческих рас тезис о влиянии биологических особенностей рас на их цивилизационную успешность. После Гобино эти идеи получили широкое распространение. Французский психолог и социолог Гюстав Лебон в работе «Психология толпы» успешно развивал все тот же расизм. Продолжил тему антрополог Арман Катрфаж.
Дальше эстафета переходит к переселившемуся в Германию английскому аристократу Хьюстону Стюарту Чемберлену. Конечно же, вся теория Дарвина о происхождении видов напрочь расистская. Еще раз, ведь если есть виды и есть естественный отбор, то в чем не прав Гитлер? Он как раз таки этот отбор и осуществлял. Об этом мы уже говорили. Про Киплинга и вовсе промолчу. Он просто воспел расизм, спел про него поэмы, прославил его.
Только цитата: «Проклятье белой расы! Велеть своим сынам, чтобы всю жизнь служили племенным племенам! Тупых и диких тварей учить, ложась костьми в краях, где полубесы глядят полудетьми». Восходят все эти идеи еще к реформации. В протестантизме явно обозначено, что есть высшее, и критерий их богоизбранности – это богатство.
Ну, а все остальные, значит, богом оставлены. Корни этих идей в кабале, в гностических культах и языческом возрождении. Поэтому, когда мы обвиняем Запад в расизме, выглядит это очень нелепо. Но мы же не можем предъявить акуле, что она хочет вас сожрать. Она на то и акула: с зубами и плавником. И дельфинчиком она не станет.
Григорий Азаренок:
А теперь о символах. Сегодня же, кто не знает, День наших герба, флага и гимна. Огромная колонна с 500-метровым знаменем прошествовала по проспекту. Имел честь быть среди людей, что трепетно несли его. Почему это важно? Вы слушали гимно Украины? Коротко перескажу: мы еще не сдохли, и доля нам еще улыбнется, сгинут наши враги, и мы еще станем хозяевами на своей земле, мы положим душу и тело за нашу свободу и всем покажем, что мы казаки. Вот это они с выпученными глазами завывают уже 30 лет. Стоит ли объяснять, почему они пришли к такой дупой халепе, в которой находятся сейчас?
А наши слова? Наша гражданская молитва? Мы мирные люди, преданные сердцем родной земле. Вместе с братьями защищали родной порог. Славься светлое имя, славься братский союз. Вот вам и вся разница. Там запрограммированы ненависть, тоска, уныние, злоба и вражда. У нас – любовь, мир, мужество, защита. Вот так вот и живем. Да что там говорить? Даже ребенок все понимает.
На флаге красный цвет обозначает мужественность и Победу в Великой Отечественной войне. То, что мы победили. То, что отстояли Беларусь. Зеленый цвет – это цвет жизни. То, что добро, все добрые. А белый цвет – это то, как мы хотим жить.