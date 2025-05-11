Азарёнок: фашисты жили, в точности выполняя заветы дедушки Дарвина, правда, отмистифицированные Ницше

Григорий Азаренок, СТВ:

Что отличает каждого из нас от животного? Посмотрите, оно точно так же каждый день ест, каждый день спит, справляет естественные надобности и с завидной регулярностью плодит потомство. Но вам наверняка было бы обидно считать себя таковым. Значит, что-то отличает. И самое главное, человек – единственное в мире живое существо, которое знает, что умрет и продолжает жить.

Зверюшки пребывают в прекраснодушном неведении о том, что рано или поздно прекратят существование в нынешнем виде, а человек неумолимо движется к своему персональному концу – апокалипсису. И ему необходимо успеть сказать слово и сделать дело.

Давайте немного в теорию. Если верна доктрина Дарвина о происхождении видов, эволюции и естественном отборе, то тогда наше предназначение и есть животное. Вечная война друг с другом: за самку, за еду, за территорию, с природой – чтобы выжить. А в таком случае в чем не правы те самые фашисты? Они как раз и жили, в точности выполняя заветы дедушки Дарвина. Правда, отмистицированные гениальным, но психопатом Ницше.

Ну вот входят в белорусскую деревню немцы, арийцы. Они с автоматами на мотоциклах, они берут и расстреливают несчастных старух. А что те могут сделать в ответ? Против лома нет приема. Вот вам и сработала теория эволюции. Более сильный вид вытеснил с жизненного пространства – Lebensraum – более слабый. Все просто. А если ты начнешь что-то там рассказывать, что за этими бабушками правда и есть ли у вас совесть, то такого понятия нет в борьбе за Lebensraum – за жизненное пространство, за выживание.

В данной парадигме не в силе в бог, а в правде не работает. А вот победили мы, значит, не работают западные теории. И ведь у нас не задумываются над этим, когда эволюционные бредни рассказывают детям в учебниках биологии как истину в последней инстанции. Наверное, будет неправильным обвинять лишь немцев в том чудовищном ужасе, что был устроен в середине XX века. Гитлер – лишь квинтэссенция западной мысли, философии, идеологии того самого гегелевского духа.