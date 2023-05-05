Владимир Перцов: мы наивно верили, что государства, которые уничтожали белорусский народ, покаялись

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы наивно верили, что есть покаяние государств, народов, которые в 1940-е годы уничтожали не только белорусский народ, но и народы Советского Союза. Те, кто осуществляли агрессию, и те, кто в своих планах предполагали полное уничтожение некоторых народов, таких как цыгане, евреи, или уничтожение на три четверти таких народов, как белорусы. Мы думали, что покаяние к ним пришло, но на самом деле это не так. Мы слышим сейчас совершенно такие же речи, мы слышим такие же лозунги.