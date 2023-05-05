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Владимир Перцов: мы наивно верили, что государства, которые уничтожали белорусский народ, покаялись

05 мая 2023 08:02
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Новости Беларуси. По уже сложившейся традиции накануне 9 Мая и своего профессионального праздника к акции «Беларусь помнит» присоединились министр информации, а также руководители республиканских СМИ, журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Церемония прошла у стелы «Минск – город-герой».  

Владимир Перцов: мы наивно верили, что государства, которые уничтожали белорусский народ, покаялись-1

Память защитников Отечества почтили и представители нашего телеканала. В наши дни в информационном пространстве идет настоящая борьба за сохранение исторической правды. Некоторые страны не оставляют попыток переписать историю.    

Владимир Перцов: мы наивно верили, что государства, которые уничтожали белорусский народ, покаялись-4

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:
Мы наивно верили, что есть покаяние государств, народов, которые в 1940-е годы уничтожали не только белорусский народ, но и народы Советского Союза. Те, кто осуществляли агрессию, и те, кто в своих планах предполагали полное уничтожение некоторых народов, таких как цыгане, евреи, или уничтожение на три четверти таких народов, как белорусы. Мы думали, что покаяние к ним пришло, но на самом деле это не так. Мы слышим сейчас совершенно такие же речи, мы слышим такие же лозунги.  

Владимир Перцов: мы наивно верили, что государства, которые уничтожали белорусский народ, покаялись-7

Гендиректор СТВ: мирное небо дорогого стоит. Мы должны помнить об этом, сейчас это очень актуально. Подробнее здесь.  

# Великая Отечественная война # общество # Владимир Перцов # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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