Миссия СНГ: «В Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне»

Мониторинг кампании эксперты от стран Содружества ведут с 1 февраля. Они побывали во всех регионах страны.

Новости Беларуси. Наблюдатели от СНГ не выявили серьезных нарушений на референдуме по изменениям Конституции. Об этом 24 февраля заявил глава Миссии на встрече с председателем Центризбиркома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ильхом Нематов, глава Миссии наблюдателей от СНГ, заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительного секретаря СНГ:

Подготовка к референдуму идет организованно, очень активно. На основании мнений наших долгосрочных наблюдателей я могу отметить, что сегодня в Беларуси созданы все условия для проведения референдума на высоком организационном уровне и с соблюдением законов Беларуси. Естественно, созданы условия для свободного волеизъявления населения Беларуси.

Территориальные и участковые комиссии открыты к взаимодействию с международными наблюдателями. Их на сегодня аккредитовано 194. Есть представители Австрии, Германии, Сербии, Испании, Италии, стран Балтии. Кроме того, работают более 44 тысяч национальных наблюдателей.