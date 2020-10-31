Гендиректор «Гродно Азот»: мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от влияния саботажников

Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на «Гродно Азот», который на протяжении нескольких месяцев терроризируют в одиозных Telegram-каналах, призывая коллектив к забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщил директор предприятия, для работы на завод направляются сотрудники из других компаний. Провокации бессмысленны.

Группы практической помощи уже сформированы. Первая из них, 40 человек, уже 31 октября прибудет в Гродно. Это абсолютно профессиональные люди, готовые приступить к работе.

По мнению Игоря Бобыря, 30 октября стачком понял, что «их шантаж на незаменимость провалился». Люди реально начали осознавать последствия – остаться без работы и зарплаты. Гендиректор также заявил, что никакой забастовки на «Гродно Азоте» нет, а стачком – это «политизированные самозванцы-подстрекатели».

Тех, кто настроен сорвать нормальный режим работы предприятия, разумеется, отстранили от обязанностей. Речь идет о безопасности не только сотрудников, но и целого региона.