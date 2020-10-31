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Гендиректор «Гродно Азот»: мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от влияния саботажников

31 октября 2020 14:57
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Новости Беларуси. Продолжаем следить за ситуацией на «Гродно Азот», который на протяжении нескольких месяцев терроризируют в одиозных Telegram-каналах, призывая коллектив к забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщил директор предприятия, для работы на завод направляются сотрудники из других компаний. Провокации бессмысленны.

Гендиректор «Гродно Азот»: мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от влияния саботажников-1

Группы практической помощи уже сформированы. Первая из них, 40 человек, уже 31 октября прибудет в Гродно. Это абсолютно профессиональные люди, готовые приступить к работе.

Гендиректор «Гродно Азот»: мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от влияния саботажников-4

По мнению Игоря Бобыря, 30 октября стачком понял, что «их шантаж на незаменимость провалился». Люди реально начали осознавать последствия – остаться без работы и зарплаты. Гендиректор также заявил, что никакой забастовки на «Гродно Азоте» нет, а стачком – это «политизированные самозванцы-подстрекатели».

Гендиректор «Гродно Азот»: мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от влияния саботажников-7

Тех, кто настроен сорвать нормальный режим работы предприятия, разумеется, отстранили от обязанностей. Речь идет о безопасности не только сотрудников, но и целого региона.

Гендиректор «Гродно Азот»: мы полностью изолируем все критически важные объекты завода от влияния саботажников-10

Гендиректор обратил внимание: завод давал рабочим жилье, оплачивал образование. Взамен этого в Telegram-каналах «кинули клич подселять в свои квартиры семьи уволенных работников, оплачивать им высшее образование, собирать авоськи с едой и обещали выплату мифических одноразовых сумм в евро».

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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