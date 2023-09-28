Гендиректор БЕЛТА: не закладывайте в мозг всё подряд. Акулович рассказала, как не вестись на фейки в интернете

На самом деле фейки – действительно бич XXI века. Желтые заголовки и лживые факты нарушают наше спокойствие. Именно поэтому в век высоких технологий очень важно не просто читать предложенные новости, а учиться анализировать, отделять правду от вранья.

Сегодня, 28 сентября, отмечают Международный день всеобщего доступа к информации. Цель праздника – рассказать людям об их праве на информацию, напомнить представителем власти о необходимости обеспечения законодательства в данной области.

Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА: По ссылке можно перейти, найти можно все что угодно. Вы можете получить на один свой вопрос совершенно разные ответы. По сути, сегодня в интернет может любой закинуть все что угодно. Нужно четко понимать, что мы живем в мире информации. И если мы не научимся ее фильтровать, если мы не научимся понимать, что мы читаем, то катастрофа. С любым человеком абсолютно. Со страной, с человеком.

Александра Каштанова, ведущая: С появлением интернета информация стала легкодоступной. Уже по щелчку пальца можно найти все что угодно, перейти по любой ссылке. Как информация в целом влияет на человека?

Алена Ланская, ведущая:

Я как публичный человек часто сталкиваюсь с фейками и недостоверной информацией о себе. Есть ли какие-то правила, которые помогут сохранить психологическое здоровье? Зачастую говорят: просто не обращай внимания. Но это очень сложно сделать.

Ирина Акулович:

Все, что попадает в человеческий мозг, на самом деле там остается. И есть только одна штука, которую советую, – не закладывайте в него все подряд. Когда вам говорят «не читайте», то на самом деле не читайте. Не вкидывайте в себя все подряд. Вы все не переработаете.

Алена Ланская:

А есть какие-то конкретные приемы по нормализации своего психологического настроения?

Ирина Акулович:

Я могу дать только один совет, который считаю очень важным. Человек должен всегда развиваться. Он должен читать книги, он должен читать умные книги, смотреть умные фильмы. Он должен общаться с людьми, которые ему приятны. Он должен развиваться и впитывать себя, как в губку, нормальное. Если впитал ненормальное, тогда у кого как.

Например, я очень люблю, если у меня был очень сложный день, сесть на велосипед и минут 40 крутить педали. В этот момент я слушаю музыку, позитивную в основном. Так я «выбрасываю» из себя. Я думаю, что у каждого человека есть какой-то свой рецепт, как выбросить из себя эту энергию. Для кого-то это вода, для кого-то это какое-то хобби, для кого-то это велосипед.

Заголовком пытаются вызвать эмоции – это прежде всего зарабатывание денег

Ирина Акулович:

Алена привела пример. Очень сложно на это не подцепиться. «Страшное горе пришло в семью Алены Ланской». Родные, она – все посмотрят. Окажется, вполне возможно, если мы хотим создать фейк или получить денежку, достичь своей целью, внутри можно написать, что у подруги Алены Ланской заболела собака.

Прежде всего вас будут цеплять за эмоцию. Это заголовок, у вас сразу попытаются вызвать эмоцию. Инстинкт самосохранения. Когда вы видите что-то, эмоция, страшная новость, что-то происходит – надо прочесть. К сожалению, это цепляет очень многих. Внутри чаще всего не будет абсолютно ничего. Сейчас мы говорим о кликабельных новостях. Вы приводили пример с известными людьми, судьба которых интересна. Это прежде всего зарабатывание денег. Ведь каждый клик, каждое открытие статьи приводит к тому, что где-то кому-то упала копеечка.

Абсолютно у каждого пользователя из разных стран есть своя цена. Когда мы говорим о принципе, о засорении мозга наших людей, то это чаще всего желание заработать и что-то украсть.

Мошенники могут написать, что БЕЛТА проводит конкурс. О новых способах обмана в интернете

Ирина Акулович:

Я могу привести пример. Сейчас гуляют аккаунты, такие сайты, когда выкачивается та же БЕЛТА, туда вставляется информация о том, что мы проводим конкурс и так далее. Клацните, переходите – это мошенники. Мы должны просто понимать, что когда мы открываем какую-то информацию, мы должны понимать четко, что мы хотим получить, и мы должны уметь ее проверять.

Нужно стараться читать источники, которым вы доверяете изначально. Я бы даже посоветовала посмотреть на поисковую строку, потому что вы потом не перейдете на сайт БЕЛТА, вы перейдете на другой сайт, в котором будет одна лишняя буковка. Но это надо знать и понимать, нужно быть очень аккуратным, очень осторожным.