Гендиректор «Белавиа» о новом Boeing 737-8: теоретически с полной загрузкой он может доходить до западных границ Китая

Boeing 737-8 прибыл из Сиэтла в Национальный аэропорт Минск 8 апреля после полудня. Дальность полета этой модели превышает 6700 километров, скорость – 842 километра в час. В эконом-классе 162 кресла, 12 в бизнес-классе.

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:

Этот самолет способен, если сравнивать с предыдущим поколением Boeing, лететь чуть дальше примерно на час полета. Теоретически с полной загрузкой он может доходить до западных границ Китая. Безусловно, это не дальнемагистральный самолет, не идет речь о полетах в Северную Америку или в континентальную часть Китая, но это, безусловно, расширяет наши возможности полетов из Минска.