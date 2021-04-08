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Гендиректор «Белавиа» о новом Boeing 737-8: теоретически с полной загрузкой он может доходить до западных границ Китая

08 апреля 2021 13:54
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Новости Беларуси. Парк самолетов национального авиаперевозчика пополнился современным лайнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Гендиректор «Белавиа» о новом Boeing 737-8: теоретически с полной загрузкой он может доходить до западных границ Китая-1

Boeing 737-8 прибыл из Сиэтла в Национальный аэропорт Минск 8 апреля после полудня. Дальность полета этой модели превышает 6700 километров, скорость – 842 километра в час. В эконом-классе 162 кресла, 12 в бизнес-классе.  

Гендиректор «Белавиа» о новом Boeing 737-8: теоретически с полной загрузкой он может доходить до западных границ Китая-4

Игорь Чергинец, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:  
Этот самолет способен, если сравнивать с предыдущим поколением Boeing, лететь чуть дальше примерно на час полета. Теоретически с полной загрузкой он может доходить до западных границ Китая. Безусловно, это не дальнемагистральный самолет, не идет речь о полетах в Северную Америку или в континентальную часть Китая, но это, безусловно, расширяет наши возможности полетов из Минска.  

# Самолет # общество # Игорь Чергинец # Фотофакт

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