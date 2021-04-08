Занимаются йогой, делают бижутерию и тапочки. Вот как проводят досуг пенсионеры в Минске

Новости Беларуси. Создать пальто, шарф или шляпку своими руками и почувствовать себя дизайнером. Минчанкам золотого возраста предлагают заняться творчеством с соблюдением всех противоковидных мер, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один из самых популярных кружков в центре социального обслуживания населения Советского района – валяние из шерсти. Его посещают 40 человек. Они работают в четырех группах для соблюдения социального дистанцирования. Сейчас мастерицы готовятся к показу своих работ на подиуме одного из университетов. Также в центре предлагают посещать оздоровительную йогу и дыхательную гимнастику. Многие занятия проходят онлайн.

Нелли Шрамова, волонтер территориального центра социального обслуживания населения Советского района:

Мы изготавливаем разные изделия, начиная от бижутерии – вот, от сережек, шляпы, шапки, одежда, вот бусы есть, обувь, тапочки, варежки, сумки, пальто, сарафаны, юбки.

Галина Знак:

Я всю жизнь хотела быть дизайнером, работала в строительной отрасли дизайнером, но вот вышла на пенсию, и судьба свела с Нелли Ивановной, я очень довольна. Она взяла меня на курсы, хотя у нее было полно уже набрано. Это было четыре года назад.