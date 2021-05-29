Украина закрывает небо для белорусских самолётов

Новости Беларуси. Украина закрывает небо для белорусских самолетов. С 29 мая единственным направлением, через которое смогут летать отечественные авиалинии, остается Россия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией соседней страны транзитом.

Напомним, свое воздушное пространство для белорусских самолетов закрыли Польша, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Франция, Нидерланды, Великобритания, Чехия, Финляндия и Швеция.