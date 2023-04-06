Где загадать желание в Минске, чтобы оно точно сбылось? Вот 6 вариантов

Вероника Макаревич, ведущая:

А вы знали, что эта очаровательная девушка с совой исполняет желания? Я хочу.... Не скажу что – иначе желание не сбудется! Лучше прогуляемся по другим волшебным местам Минска. Хотите – верьте, хотите – нет, а мы готовы рассказать волшебную сказку о Минске. Есть в столице особенные места, которые магнитом притягивают чудеса и исполняют желания. Стоит только захотеть и поверить. Отправляемся в страну грез.

Анастасия Маковская, научный сотрудник музея истории города Минска:

Мы находимся возле скульптуры «Экипаж губернатора Захария Корнеева», которая была установлена в 2007 году. Это скульптура нашего знаменитого скульптура Жбанова. Сейчас есть традиция у многих молодоженов, это считается хорошим началом семейной жизни – сфотографироваться в этом экипаже, залезть внутрь и сделать приятные снимки. Это знак, что будет впереди интересное путешествие.

Жбановские скульптуры – визитка Минска. Талантливый мастер зарядил своих персонажей солнцем, позитивом и удачей. Оттого на «Комаровке» аншлаг. Особенно у «Лошади с воробьем». Кажется, они живые! А все потому, что автору позировала грациозная красотка Экспертиза из Ратомки. Чтобы слепить воробушка, Владимир Жбанов подолгу бродил по берегу Свислочи и фотографировал птиц. Магия налицо.

Алла Фидрусь, начальник службы организации рыночной торговли:

Скульптура установлена на прирыночной площади минского Комаровского рынка в 2002 году. Является не только украшением самого рынка и города, но и, как гласят легенды, исполнением желаний. Считается, что если взобраться на лошадь и потереть воробушка, то исполнится загаданное желание, поэтому воробушек наш блестящий, отполированный и подвергался не раз воровству, к сожалению. Слава богу, сейчас все хорошо. Поэтому приглашаем гостей и горожан.

Ритуал на десяточку. Студенты БГУ во время сессий идут в гости к Франциску Скорине в университетском городке. Первопечатник, доктор медицинских наук, новатор. Чтобы получить пальму первенства, нет лучше наставника. Он удивительным образом настраивает на рабочий лад. Зачеты проходят как по маслу. Первокурсники должны погладить букву «А». Выпускники – солнце в букве «Я». Это гарантия успешного распределения.

Эмма Малиновская, заведующий музеем истории БГУ:

Этот памятник был поставлен в 1999 году. Был сделан он архитектором Сергеем Адашкевичем и подарен университету группой «Спадчына». Вообще, была концепция университетского городка – создать под открытым небом этих святых, выдающихся людей, чтобы студенты могли к ним подходить и помнить, что сделали эти люди для нашей Беларуси. Но поскольку Скорина все равно первый, он наш, поэтому студенты приходят к нему просить мудрости, которой славится наш белорусский народ.

Райская песня. Пока весна не торопится, рекомендуем провести выходные в оранжерее тропических растений. Зеленые метры вдохновят и наполнят гармонией. И здесь может случиться сказка про Золотую рыбку или Золотого дракона. Ловите удачу за хвост.

Маргарита Стома, экскурсовод:

Карпы кои, золотые рыбки так называемые. Это японские карпы, которые исполняют желания людей. У нас самому взрослому карпу примерно 8 лет – это карпы-долгожители. 25-30 лет могут жить при хорошем уходе. Есть и исключения, возраст которых более 100 лет. В принципе в мире зафиксированы. Люди зачастую приходят сюда, загадывают желания над этим водоемом, рассказывают рыбкам все свои хотелки и кидают сюда монетки. Для того чтобы желание сбылось наверняка, нужно обратиться к рыбке Золотой Дракон, это самая взрослая рыба.

Тайны на вековых аллеях. Лошица окутана многочисленными легендами. Одна из них гласит, что давным-давно некий князь Друцкий-Горский высадил здесь три дуба в честь свадеб дочерей и заручил могучие великаны на крепкую семью, любовь и процветание. Сегодня известна судьба лишь одного дерева. В 2010-м в него беспощадно ударила молния. Несмотря на все, народная тропа к мудрецу не зарастает.

Надежда Гавриленко, старший научный сотрудник филиала «Музей «Лошицкая усадьба»:

Кто-то подходит, его обнимает, а кто-то подходит, при этом босиком, и кланяется ему до самой земли, при этом прося для себя самого лучшего. Заручальный дуб, многие верят, что он поможет вам найти свою любовь, обрести уверенность в себе. А кто-то верит, что он принесет успех в любом деле. Молодые пары приезжают, чтобы попросить крепкого брака, чтобы он соединил их навеки.