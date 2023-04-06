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Дочери легендарного Батьки Миная – 80 лет

06 апреля 2023 14:35
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Новости Беларуси. Дочь легендарного Батьки Миная отмечает юбилей. Зинаиде Шмыревой исполнилось 80 лет. В ее сердце всегда жива память о знаменитом отце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дочери легендарного Батьки Миная – 80 лет-1

Герой Советского Союза, почетный гражданин Витебска Минай Шмырев прошел Первую мировую и Великую Отечественную войны. Благодаря действиям 1-й Белорусской партизанской бригады, которую он возглавлял, были созданы знаменитые «Суражские ворота».

Дочери легендарного Батьки Миная – 80 лет-4

К дочери Батьки Миная сегодня пришли представители власти, ветеранской организации и ребята, которые учатся в школе имени партизанского командира. Сама же Зинаида Шмырева всю жизнь в Витебске. Была свидетелем, как город восстанавливался после войны. По окончании мединститута работала в фармации. А выходя замуж, избранника предупредила сразу, что фамилию менять не будет – дорога ей.

Дочери легендарного Батьки Миная – 80 лет-7

Зинаида Шмырева, дочь Героя Советского Союза Миная Шмырева:
К нему очень много друзей приходило. Всегда эти посиделки, телевизоров же не было – воспоминания. А мы (нечего смотреть было) всегда с сестрой уши развесив слушали. Рассказчик он неплохой был, интересно рассказывал. Что у него спрашивали? Как организовался отряд, как они в 1941 году ужасную зиму переживали и потом как он к Сталину попал.

Дочери легендарного Батьки Миная – 80 лет-10

Сегодня Зинаида Шмырева живет в доме, который построил ее отец. Она увлекается выращиванием цветов, и летом участок утопает в розах.

# Великая Отечественная война # общество # Минай Шмырев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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