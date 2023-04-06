«Мой папа пустил слезу». Главные красавицы столицы вспомнили яркие моменты финала «Мисс Минск»

Вероника Макаревич, ведущая:

Я бы, конечно, примерила эту диадему, но она принадлежит другой. Кто покорил главный подиум столицы и стал Мисс Минск – 2023? Долгожданная встреча с самыми обаятельными и привлекательными.

В столице отгремел конкурс «Мисс Минск – 2023». На титул главной красавицы претендовали 20 участниц. И вот наконец интрига этой весны разрешилась. Со сцены Большого зала Дворца Республики прозвучало долгожданное имя победительницы. Ей стала Надежда Толстикова – студентка факультета транспортных коммуникаций БНТУ.

Надежда Толстикова, Мисс Минск – 2023:

Я уже до этого участвовала во многих конкурсах, и тут мне предложили от университета поучаствовать. Все прошло хорошо. Отношения с участницами с первого дня сложились очень дружелюбные, мы стали общаться больше. После встречи с психологом мы все раззнакомились, каждая рассказала что-то про себя. Мы уже понемногу нашли родственную душу. Посещали очень многие заведения, предприятия, многие центры.

И мы посетили «Фауну города». Я очень прониклась этим местом. Я когда опубликовала информацию в своих социальных сетях по «Фауне города», один мой хороший знакомый взял оттуда щеночка. И это была для меня невероятная новость. Кроме того, было объявлено имя и первой вице-мисс. Почетного звания удостоилась второкурсница экономического факультета БГУ Анастасия Ляхнович.

Анастасия Ляхнович, первая вице-мисс Минск – 2023:

Мое участие в конкурсе началось совершенно неожиданно для меня. Мне позвонила замдекана моего факультета и предложила сходить на кастинг. Собственно, я не долго думая согласилась и неожиданно для себя прошла два этапа и попала в финал. Было очень приятно, что кроме внешней красоты девушек, раскрывалась также наша внутренняя красота.

Без волнения перед выступлением не обошлось. Некоторых безумный танец софитов и восторженные взгляды публики и вовсе не напугали. Справиться с бурей эмоций конкурсанткам помогла колоссальная поддержка родных. Встречайте, самая смелая студентка медицинского колледжа Елизавета Сафранкова – вторая вице-мисс!

Елизавета Сафранкова, вторая вице-мисс Минск – 2023:

Я какое-то время назад училась в Национальной школе красоты, из-за учебы не смогла совмещать. А в этом году увидела на сайте своего колледжа пост о том, что проходит кастинг на «Мисс Минск». Я решила: тряхнем стариной. Пришла, прошла и как-то так пришла к титулу вторая вице-мисс.

Надежда Толстикова:

Волнение было до того, как сделали первый шаг на сцену. Мы с девчонками за кулисами все друг друга поддерживали, обнимались: девчонки, все, это последнее. И мы себя настроили на мысль, что мы сейчас выйдем и выложимся на миллиард процентов, чтобы показать действительно высокий уровень подготовки. В финале участницы предстали перед зрителями в пяти образах: вечерних платьях, военной форме, спортивных и народных костюмах, а также купальниках.

Елизавета Сафранкова:

Конкурс дал лично мне и, я думаю, каждой девочке огромную уверенность в себе, потому что пройти в финал – это уже огромное достижение. Не каждая смогла это сделать, а мы смогли. И я думаю, что каждая девочка на выходе, даже если она не получила титул по какой-то причине, это ничего не значит. Она действительно достойна, любая девочка. Я чувствую себя очень уверенно.

Надежда Толстикова:

Самое приятное и невероятное для меня – это то, что приехали мои родители на финал. Я сама из маленькой деревни в Оршанском районе, и мои родители решились, приехали ко мне. Они сидели в зале, меня поддерживали на протяжении всего конкурса. Для них это была просто невероятная новость, я увидела, как мой папа пустил слезу, потому что они мной безумно гордятся. Умопомрачительное дефиле – сомнений нет. Ведь над праздником красоты и грации трудились настоящие профессионалы. Интересно, пойдут ли наши участницы и дальше сворачивать горы? На горизонте еще один грандиозный конкурс – «Мисс Беларусь».

Анастасия Ляхнович:

Я планирую через два года прийти на кастинг «Мисс Беларусь», когда я уже наберусь нового опыта, новых знаний, реализую себя в тех сферах, которых я хотела, закончу свою учебу. И тогда уже можно будет попробовать.