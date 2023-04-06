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Выступления музыкантов, мастер-классы и кинопоказы. С 13 мая в Минске стартует музыкально-туристический сезон

06 апреля 2023 15:31
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Новости Беларуси. 13 мая в Минске стартует музыкально-туристический сезон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это традиционный проект.

Выступления музыкантов, мастер-классы и кинопоказы. С 13 мая в Минске стартует музыкально-туристический сезон-1

Уже сформирован план мероприятий. До середины сентября в Верхнем городе будут звучать мелодии, выступать творческие коллективы, проходить мастер-классы, кинопоказы. Концертные программы привезут и представители городов-побратимов столицы – творческие коллективы из Новосибирска и Нижнего Новгорода. Кстати, еще до открытия сезона в Верхнем городе состоится финал конкурса вокалистов «Вясновы спеў».

Выступления музыкантов, мастер-классы и кинопоказы. С 13 мая в Минске стартует музыкально-туристический сезон-4

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Интересная программа Минска, и те мероприятия, которые проходят у нас на площадках, пользуются популярностью гостей, которые посещают нашу столицу. Это не только Российская Федерация, это и близлежащее зарубежье. Будет работать у нас театральный дворик, где будут как учащиеся и студенческие коллективы непрофессиональные показывать свои спектакли, так и профессиональные театры.

Выступления музыкантов, мастер-классы и кинопоказы. С 13 мая в Минске стартует музыкально-туристический сезон-7

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома:
Ожидаем, что более активно будут приезжать китайцы, потому что Китай уже открыл свои границы для посещения как внутри, так и внешний контур. Конечно, ожидаем, что таких гостей будет больше.

Музыкально-туристический сезон завершится 16 сентября. Кстати, событийный и культурный туризм в Минске обладает огромным потенциалом. Ежегодно на площадках проходят сотни мероприятий различного уровня.

# Государственная политика в сфере туризма # общество # Артем Цуран # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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