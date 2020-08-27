Александр Лукашенко: 3 миллиона человек – это же силища! Вышли на мирные митинги в поддержку действующего Президента

Новости Беларуси. Даже самые мирные и спокойные белорусы – в основном, такой электорат у Александра Лукашенко – вышли на улицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они за Беларусь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего Президента выступило около 3 миллионов человек. Это же силища – 3 миллиона человек.

Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты – они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей в 80 %, которые за нас проголосовали.

Поэтому, как и раньше я говорил, главное для нас – экономика. Если у нас будут работать нормально предприятия, нам не страшны никакие катаклизмы. С улицей мы справимся.