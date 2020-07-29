Где в Минске можно приготовить шашлыки?

Каждую весну, лето и осень запрет на посещение лесов оставляет любителей пикников дома. Но пожарить мясо или приготовить плов на огне без штрафа можно. Оказывается, для этого даже за МКАД выезжать не нужно.

Антон Владимиров, ведущий инженер по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»:

На территории лесопаркового хозяйства в Минске имеются специально обустроенные зоны отдыха. Первая расположена на Цнянском водохранилище – это пляж №5 и №2. Вторая находится в лесном массиве вблизи водохранилища Дрозды. Все зоны отдыха оборудованы беседками, мангалами и урнами.

Если же хотите больше тишины и уединения, то можете приехать в лесопарковые зоны в Степянке, Чижовке, а также в Лошицкий, Тивали и парк Медвежино. Во всех есть места для установки своих мангалов и живописная природа, о которой нельзя забывать. При соблюдении техники безопасности ваш отдых получится точно не хуже, чем за городом. Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

Если вы решили приготовить шашлыки или пищу на костре, нужно обязательно очень серьезно подготовиться и выбрать место, именно отведенное для приготовления шашлыков. Если вы устанавливаете мангал, то в этом случае необходимо подобрать место, убрать весь мусор, сухую растительность, особенно в жаркую погоду это очень актуально, потому что малейшая какая-то искра может стать причиной пожара.

Для розжига можно использовать только специальную жидкость и ни в коем случае бензин. Во-первых, подумайте о вкусовых качествах вашей еды. А, во-вторых, это будет очень опасно и огонь может выйти за пределы вашего мангала. Непоправимые последствия вряд ли станут хорошим завершением отдыха. Марина Земченок:

При приготовлении шашлыков лучше всего взять угли, которые вы приобретете в магазине. Обязательно нужно, чтобы у вас рядышком были и вода, и песок. Они вам понадобятся и в том случае, если вдруг огонь бесконтрольным будет, и после завершения приготовления для того, чтобы залить либо пламя, либо погасить угли.

В городских парках люди всех возрастов найдут, как провести свой досуг. Например, возле водохранилища Дрозды, пока солнце не в зените, минчане увлеченно занимаются спортом. Ближе к обеду все шезлонги и песок укрыты покрывалами загорающих. Как в такой красоте не устроить пикничок? Антон Владимиров:

На лесопарковой территории имеется специальное оборудование для занятия спортом и велодорожки. С каждым годом отдыхающих на минских зонах отдыха становится больше и больше. Люди приезжают с детьми, отдыхают, наслаждаются природой, жарят шашлыки и проводят хорошо время.

Чтобы отдых прошел без последствий, нужно следовать строгим правилам. Все знают, что шашлык запрещено жарить во дворах многоэтажек, в гаражах, на балконах и лоджиях. В этих случаях штрафа не миновать. А знали ли вы что правила есть и для огня на даче? Марина Земченок:

Зачастую люди приготовление шашлыков проводят у себя на приусадебных участках и в этом случае также нужно соблюдать правила безопасности: для установления мангала нужно выбрать расстояние не менее двух метров от зданий, сооружений, а для разведения костров расстояние должно быть не менее восьми.