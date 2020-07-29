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Где в Минске можно приготовить шашлыки?

29 июля 2020 08:51
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Каждую весну, лето и осень запрет на посещение лесов оставляет любителей пикников дома. Но пожарить мясо или приготовить плов на огне без штрафа можно. Оказывается, для этого даже за МКАД выезжать не нужно.   

Где в Минске можно приготовить шашлыки?-1

Антон Владимиров, ведущий инженер по охране и защите леса УП «Минское лесопарковое хозяйство»:
На территории лесопаркового хозяйства в Минске имеются специально обустроенные зоны отдыха. Первая расположена на Цнянском водохранилище – это пляж №5 и №2. Вторая находится в лесном массиве вблизи водохранилища Дрозды. Все зоны отдыха оборудованы беседками, мангалами и урнами.

Где в Минске можно приготовить шашлыки?-4

Если же хотите больше тишины и уединения, то можете приехать в лесопарковые зоны в Степянке, Чижовке, а также в Лошицкий, Тивали и парк Медвежино. Во всех есть места для установки своих мангалов и живописная природа, о которой нельзя забывать. При соблюдении техники безопасности ваш отдых получится точно не хуже, чем за городом.    

Марина Земченок, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
Если вы решили приготовить шашлыки или пищу на костре, нужно обязательно очень серьезно подготовиться и выбрать место, именно отведенное для приготовления шашлыков. Если вы устанавливаете мангал, то в этом случае необходимо подобрать место, убрать весь мусор, сухую растительность, особенно в жаркую погоду это очень актуально, потому что малейшая какая-то искра может стать причиной пожара.

Где в Минске можно приготовить шашлыки?-7

Для розжига можно использовать только специальную жидкость и ни в коем случае бензин. Во-первых, подумайте о вкусовых качествах вашей еды. А, во-вторых, это будет очень опасно и огонь может выйти за пределы вашего мангала. Непоправимые последствия вряд ли станут хорошим завершением отдыха.

Марина Земченок:
При приготовлении шашлыков лучше всего взять угли, которые вы приобретете в магазине. Обязательно нужно, чтобы у вас рядышком были и вода, и песок. Они вам понадобятся и в том случае, если вдруг огонь бесконтрольным будет, и после завершения приготовления для того, чтобы залить либо пламя, либо погасить угли.

Где в Минске можно приготовить шашлыки?-10

В городских парках люди всех возрастов найдут, как провести свой досуг. Например, возле водохранилища Дрозды, пока солнце не в зените, минчане увлеченно занимаются спортом. Ближе к обеду все шезлонги и песок укрыты покрывалами загорающих. Как в такой красоте не устроить пикничок? 

Антон Владимиров:
На лесопарковой территории имеется специальное оборудование для занятия спортом и велодорожки. С каждым годом отдыхающих на минских зонах отдыха становится больше и больше. Люди приезжают с детьми, отдыхают, наслаждаются природой, жарят шашлыки и проводят хорошо время.

Где в Минске можно приготовить шашлыки?-13

Чтобы отдых прошел без последствий, нужно следовать строгим правилам. Все знают, что шашлык запрещено жарить во дворах многоэтажек, в гаражах, на балконах и лоджиях. В этих случаях штрафа не миновать. А знали ли вы что правила есть и для огня на даче?

Марина Земченок:
Зачастую люди приготовление шашлыков проводят у себя на приусадебных участках и в этом случае также нужно соблюдать правила безопасности: для установления мангала нужно выбрать расстояние не менее двух метров от зданий, сооружений, а для разведения костров расстояние должно быть не менее восьми.

Где в Минске можно приготовить шашлыки?-16

Соблюдая все эти правила, удовольствие от пикника вы получите такое же, как и далеко от города.

# Отдых # общество # Антон Владимиров # Марина Земченок # Владислав Рассохов # Фотофакт # Места отдыха

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