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Госпогранкомитет: очереди грузовиков на границе со странами ЕС уменьшились

29 июля 2020 08:14
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Новости Беларуси. Очереди из грузовиков на выезд из Беларуси в страны ЕС стали меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации Госпогранкомитета, в пунктах пропуска стоят свыше 660 фур.  

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находятся более 140 большегрузов, в пункте пропуска «Бенякони» – более 130. Меньше всего очередь в «Привалке»: там ждут въезда в Литву около 50 авто.   

Госпогранкомитет: очереди грузовиков на границе со странами ЕС уменьшились-1

На белорусско-латвийской границе фуры скопились в пункте пропуска «Григоровщина» – более 220 машин. В пункте пропуска «Урбаны» в очереди стоят более 90 грузовиков.   

На границе Беларуси с Польшей небольшие затруднения с выездом есть только в одном пункте пропуска – «Брузгах». Там скопилось более 30 грузовых автомобилей.   

Госпогранкомитет: очереди грузовиков на границе со странами ЕС уменьшились-4

Напомним, многокилометровые очереди образовались на границе с Литвой, Латвией и Польшей из-за сбоя в компьютерной системе у соседей. 28 июля выезда из Беларуси ожидали более тысячи большегрузов.   

# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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