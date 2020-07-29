Госпогранкомитет: очереди грузовиков на границе со странами ЕС уменьшились

Новости Беларуси. Очереди из грузовиков на выезд из Беларуси в страны ЕС стали меньше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По информации Госпогранкомитета, в пунктах пропуска стоят свыше 660 фур.

На белорусско-литовской границе в пункте пропуска «Каменный Лог» находятся более 140 большегрузов, в пункте пропуска «Бенякони» – более 130. Меньше всего очередь в «Привалке»: там ждут въезда в Литву около 50 авто.