Юрий Важник о фурах на МКАД: «Львиная доля связана с целевым транзитом, эти автомобили имеют адрес внутри Минска»

Новости Беларуси. Об организации движения большегрузных машин на Минской кольцевой автодороге говорили в программе «Большой город».

Олег Степанюк, ведущий:

Ещё одна проблема – это большегрузы и фуры, которые ездят по кольцевой. Понятно, что это – трасса, которая объезжает город, и это логично. Тоже поднималось – насколько безопасность появление большегрузов, которые, мало того, что они с большой массой, и с большой скоростью ездят?

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Во-первых, мы делали такие оценки. Мы когда разрабатывали концепции ИТС (интеллектуальных транспортных систем), мы внимательно изучили – кто ездит, как ездит, с какой протяжённостью.

Могу сказать такую цифру, что средняя поездка по МКАД составляет 7 километров.

Не вокруг, не половину, а 7 километров – достаточно короткая дистанция. И, по отношению к грузовым автомобилям, оказалось, что львиная доля их связана с целевым транзитом. Что это такое? Это значит, эти автомобили имеют адрес внутри города Минска. То есть, которые идут мимо города Минска – их небольшая часть.