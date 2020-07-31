Где в Минске 1 августа отметят 90-летие ВДВ и что в программе праздника

Новости Беларуси. 90 лет «крылатой пехоте». Праздничные мероприятия к юбилею воздушно-десантных войск и сил спецопераций пройдут 1 августа у Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В программе – торжественное возложение цветов на острове Мужества и Скорби, выставка форменной одежды и техники, большой концерт. Десантники продемонстрируют гостям свои навыки и умения – десантирование с вертолета как на землю, так и в акваторию реки Свислочи.