Первый автомобиль под собственным брендом выпустил завод «БЕЛДЖИ»

Новости Беларуси. Первый под собственным брендом. Завод «БЕЛДЖИ» выпустил с конвейера новинку, она уже прошла процесс приемки. Свой бренд – это очередной уровень взаимодействия с компанией-партнером – одним из крупнейших китайских автомобилестроителей из Гонконга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль под собственным брендом дает больше возможностей, а именно доступ к документации. Теперь это белорусская зона ответственности, можно самостоятельно регулировать все процессы. Например, устанавливать условия продажи на рынках. Такой путь проходит каждая мировая фирма. Все это подтверждает статус Беларуси – производителя легковых автомобилей.