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Первый автомобиль под собственным брендом выпустил завод «БЕЛДЖИ»

26 июля 2023 07:55
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Новости Беларуси. Первый под собственным брендом. Завод «БЕЛДЖИ» выпустил с конвейера новинку, она уже прошла процесс приемки. Свой бренд – это очередной уровень взаимодействия с компанией-партнером – одним из крупнейших китайских автомобилестроителей из Гонконга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый автомобиль под собственным брендом выпустил завод «БЕЛДЖИ»-1

Автомобиль под собственным брендом дает больше возможностей, а именно доступ к документации. Теперь это белорусская зона ответственности, можно самостоятельно регулировать все процессы. Например, устанавливать условия продажи на рынках. Такой путь проходит каждая мировая фирма. Все это подтверждает статус Беларуси – производителя легковых автомобилей.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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