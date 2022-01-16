«Мне кажется, этого не стоило». Что говорят сами казахи о протестах
Миротворцы покинут Казахстан до 19 января. Об этом сообщил генсек ОДКБ. Ситуацию удалось стабилизировать, но в трех регионах сохраняется красный уровень опасности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Сожженный акимат, разграбленное кафе, разбитые окна. Азаренок показал улицы Алматы. Что там происходит? – читайте здесь.
Григорий Азаренок, СТВ:
И нет на улицах ни одного человека, ни одного, кто бы поддерживал беспредел невероятных. Задачи были выполнены. Казахский народ остался свободным от колониального ярма. Государство выстояло. И сказало спасибо своим спасителям.
Гладкая о протестах в Казахстане: даже молодые ребята, которые в Telegram-каналах сидят, удивлены, во что это вылилось – читайте здесь.
– Я был дома. Я передвигался между двумя квартирами. Я был у бабушки и дома. Возле нас происходили террористические события.
– Стреляли?
– Стреляли, да, не совру, метрах в 25 взорвалась бомба шумовая.
– Страшно было?
– Да, было очень страшно.
– Сегодня вот пришли сюда, на главную площадь Алматы, чтобы посмотреть на последствия человеческих действий.
– К этим событиям очень плохо отношусь. Мне кажется, этого не стоило. Находились дома, как просил президент, в безопасности.