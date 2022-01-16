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«Мне кажется, этого не стоило». Что говорят сами казахи о протестах

16 января 2022 17:03
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Миротворцы покинут Казахстан до 19 января. Об этом сообщил генсек ОДКБ. Ситуацию удалось стабилизировать, но в трех регионах сохраняется красный уровень опасности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.  

Сожженный акимат, разграбленное кафе, разбитые окна. Азаренок показал улицы Алматы. Что там происходит? – читайте здесь.  

«Мне кажется, этого не стоило». Что говорят сами казахи о протестах-1

Григорий Азаренок, СТВ:   
И нет на улицах ни одного человека, ни одного, кто бы поддерживал беспредел невероятных. Задачи были выполнены. Казахский народ остался свободным от колониального ярма. Государство выстояло. И сказало спасибо своим спасителям.  

Гладкая о протестах в Казахстане: даже молодые ребята, которые в Telegram-каналах сидят, удивлены, во что это вылилось – читайте здесь.   

«Мне кажется, этого не стоило». Что говорят сами казахи о протестах-4

Я был дома. Я передвигался между двумя квартирами. Я был у бабушки и дома. Возле нас происходили террористические события. 
Стреляли?  
Стреляли, да, не совру, метрах в 25 взорвалась бомба шумовая.  
Страшно было?  
Да, было очень страшно.  
Сегодня вот пришли сюда, на главную площадь Алматы, чтобы посмотреть на последствия человеческих действий.  

«Мне кажется, этого не стоило». Что говорят сами казахи о протестах-7

К этим событиям очень плохо отношусь. Мне кажется, этого не стоило. Находились дома, как просил президент, в безопасности.  

# Протесты в Казахстане # общество # Дмитрий Соболь # Сергей Андреев # Григорий Азарёнок # Людмила Гладкая # Станислав Зась # Фотофакт

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