«Мне кажется, этого не стоило». Что говорят сами казахи о протестах

Миротворцы покинут Казахстан до 19 января. Об этом сообщил генсек ОДКБ. Ситуацию удалось стабилизировать, но в трех регионах сохраняется красный уровень опасности, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Сожженный акимат, разграбленное кафе, разбитые окна. Азаренок показал улицы Алматы. Что там происходит? – читайте здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

И нет на улицах ни одного человека, ни одного, кто бы поддерживал беспредел невероятных. Задачи были выполнены. Казахский народ остался свободным от колониального ярма. Государство выстояло. И сказало спасибо своим спасителям. Гладкая о протестах в Казахстане: даже молодые ребята, которые в Telegram-каналах сидят, удивлены, во что это вылилось – читайте здесь.

– Я был дома. Я передвигался между двумя квартирами. Я был у бабушки и дома. Возле нас происходили террористические события.

– Стреляли?

– Стреляли, да, не совру, метрах в 25 взорвалась бомба шумовая.

– Страшно было?

– Да, было очень страшно.

– Сегодня вот пришли сюда, на главную площадь Алматы, чтобы посмотреть на последствия человеческих действий.