«Где-то через полгода я получил свою первую руководящую должность». Две истории быстрого карьерного роста

«Белагропромбанк» последовательно развивает универсальную структуру бизнеса, предлагая разнообразные виды банковских услуг через широкую сеть отделений и дистанционные каналы, но в значительной степени эффективность и успех деятельности банка зависит от профессионализма его сотрудников. А в основе каждого достижения лежит упорный труд, стремление к знаниям и сплочённый коллектив – об этом не понаслышке знает Дмитрий Шатохин, молодой руководитель, под управлением которого трудится 85 специалистов.

Дмитрий Шатохин, начальник отдела розничных продаж ЦБУ №701 Региональной дирекции по г. Минску:

В «Белагропромбанк» я пришёл проходить преддипломную практику и мне очень сразу повезло с коллективом. Я попал в очень приятный дружественный коллектив, приятные люди и поэтому, наверное, сразу я ощутил, что в этом банке работать интересно, приятно и престижно.

Для сегодняшнего банкира необходимо умение нестандартно мыслить, быть коммуникабельным, находить решения в самых сложных ситуациях, чтобы вести эффективный диалог и выстраивать взаимовыгодные отношения с клиентами и деловыми партнерами. Проще говоря, творческий потенциал необходим. Дмитрий Шатохин:

В моем коллективе, который я на сегодняшний день возглавляю, очень много молодых специалистов и я считаю, что «Белагропромбанк» для них, в первую очередь – это возможность реализовать себя. Во вторую очередь – это возможность где-то найти выход для своих творческих профессиональных способностей и тех талантов, которые имеются. И в третью очередь – это коллектив друзей, что очень важно, поскольку действительно очень много молодёжи, много молодых специалистов и находясь, работая каждый день в коллективе с единомышленниками в приятной обстановке, это, конечно, способствует результату.

Для Дмитрия Шатохина – стремление к самосовершенствованию, оптимизм и желание работать – нехитрые секреты успеха, но именно они и позволяют достигать высоких результатов. Дмитрий Шатохин:

Карьерный рост мой случился достаточно быстро, уже где-то через полгода я получил свою первую руководящую должность. Возвращаясь мысленно к тем событиям, наверное, просто было оценено то, что я готов брать на себя ответственность. Я готов решать такие вопросы, которые не лежат в моей компетенции, я готов делать больше, чем то, что от меня требуется.

В «Белагропромбанке» проводится планомерная работа по укреплению кадрового потенциала и созданию опытного и сплоченного коллектива единомышленников, готового к решению многих задач, что для начинающего финансового сотрудника, Валентины Боричевской, пришедшей в банк со студенческой скамьи, было очень важно. Валентина Боричевская, начальник отдела розничных продаж ЦБУ №510 Региональной дирекции по Минской области:

Это была моя мечта. Если очень хотеть, то мечты сбываются. Когда я была маленькая, до пятого класса, я очень мечтала поступить на банковское дело. Так получилось, что по распределению я попала в «Белагропромбанк», сразу же в Центральный аппарат, в управление розничных услуг, с чем, в принципе, связала свою жизнь и об этом не жалею.

«Белагропромбанк» придаёт большое значение программе дальнейшего обучения сотрудников, в рамках которой создаётся и реализуется индивидуальный план развития и карьерного роста. Работники банка регулярно повышают свой профессиональный уровень на специализированных курсах, семинарах и тренингах. Валентина Боричевская:

Сегодня «Белагропромбанк» для меня – это неотъемлемая часть моей жизни и очень большая часть моей жизни, потому что на работе мы проводим много времени и коллектив отдела, коллектив Региональной дирекции и в целом «Белагропромбанка» – это тоже большая семья, в которой есть свои праздники, свои традиции, которые мы соблюдаем. У нас есть турслёты, спартакиады, собираемся на какие-то корпоративные мероприятия.

Работа в «Белагропромбанке» – это не только инновационные проекты, идеи и каждодневные функциональные обязанности, разделённые с коллегами, но и общие ценности, увлечения, спорт и праздники, организованные Профсоюзной организацией банка и иными общественными организациями, и объединениями, созданными на базе банка.

Валентина Боричевская:

Лично мой совет: нужно не бояться постоянно учиться, развиваться, не останавливаться и верить в себя, и тогда всё получится.