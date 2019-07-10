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«Уже уходим в нанотехнологии». Студенты БГУ будут проводить исследования с помощью оптического пинцета

10 июля 2019 06:31
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Новости Беларуси. Технологии уровня Нобеля. Ученые физического факультета Белгосуниверситета разработали комплекс по оптическому манипулированию микрообъектами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он выполнен на основе технологии американского ученого Артура Эшкина, получившего за изобретение в 2018 году Нобелевскую премию. Теперь студенты будут проводить научные исследования с помощью пинцета на основе лазера с диодной накачкой.

На данный момент БГУ – единственный белорусский вуз, внедривший уникальное изобретение в учебный процесс.

«Уже уходим в нанотехнологии». Студенты БГУ будут проводить исследования с помощью оптического пинцета-1

Дмитрий Горбач, доцент кафедры лазерной физики и спектроскопии физического факультета БГУ:
Такой метод применяется при создании нанофотонных устройств и во многих приложениях биоинженерии, в движении биообъектов микронного размера, в управлении ими, в изменении их свойств, в создании комплексов объектов.

«Уже уходим в нанотехнологии». Студенты БГУ будут проводить исследования с помощью оптического пинцета-4

Алексей Толстик, заведующий кафедрой лазерной физики и спектроскопии физического факультета БГУ:
Здесь мы уже уходим в нанотехнологии, в размеры, меньше микрона. Уже такие возможности есть. Есть возможность использования оптических пинцетов и для манипуляций не только с большими объектами, но и наноразмерными структурами, объектами, вплоть до вирусов. Есть такие работы, когда с помощью света можно захватывать вирусы и определенными пучками.

«Уже уходим в нанотехнологии». Студенты БГУ будут проводить исследования с помощью оптического пинцета-7

«Уже уходим в нанотехнологии». Студенты БГУ будут проводить исследования с помощью оптического пинцета-9

Стоимость установки – около 200 тысяч рублей, но в университете уже готовят ее к тиражированию для продажи в другие вузы страны и зарубежья.

Стоит также отметить, что использование студентами оптического пинцета абсолютно безопасно. Специальная конструкция обеспечивает защиту учащихся от лазерного излучения.

«Уже уходим в нанотехнологии». Студенты БГУ будут проводить исследования с помощью оптического пинцета-12

«Уже уходим в нанотехнологии». Студенты БГУ будут проводить исследования с помощью оптического пинцета-14

# Высшее образование в Беларуси # общество # Дмитрий Горбач # Алексей Толстик # Фотофакт

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