«Это будущее нашей IT-сферы». Программисты из пяти стран собрались на международных сборах в Гродно

Участники из Беларуси, Литвы, Украины, России и даже Бразилии проверяют свое мастерство владения современными технологиями. Программистам за 5 часов нужно решить как можно больше задач. Пригодятся не только классические вузовские знания, но и дополнительные навыки. Кроме игровых заданий, в программе сборов лекции от ведущих специалистов российских и белорусских вузов. Среди спикеров и титулованные айтишники.

Новости Беларуси. В Гродно развернулась настоящая битва айтишников. В Купаловском вузе проходят международные учебно-тренировочные сборы по спортивному программированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это отличная возможность для молодых программистов подготовиться к международным соревнованиям, найти престижную работу или скооперироваться и открыть собственную компанию – такие случаи уже были.

Филип Калас Сильва, участник сборов (Бразилия): Про эти сборы я узнал из объявления на одной из мировых платформ в интернете. Там было написано, что идет набор участников в Гродно. И я решил подать заявку, потому что уверен, что сборы помогут мне подготовиться к международному чемпионату по программированию. Уровень подготовки действительно высокий. И это основная причина, почему я приехал сюда.

Юрий Стёпин, старший преподаватель Гродненского университета им. Янки Купалы:

Эти сборы – очень хороший пример международной и межвузовской кооперации. Сборы нужны для того, чтобы люди смогли на равных соревноваться с ведущими программистами мира. Поэтому можно сказать, что наши выпускники этих сборов – это будущее нашей IT-сферы. Не только нашей, но и других стран.

Подобные сборы проходят более чем в 10 странах по всему миру. Купаловский университет выбран не случайно: гродненские студенты не раз демонстрировали свою IT-подкованность на различных международных соревнованиях.