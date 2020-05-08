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Как будет работать минское метро 9 Мая?

08 мая 2020 15:28
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Новости Беларуси. К юбилею Победы украсили не только столицу, но и общественный транспорт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. На маршруты вышли автобусы и троллейбусы со специальными юбилейными баннерами.

Как будет работать минское метро 9 Мая?-1

Как будет работать минское метро 9 Мая?-3

В этом году придали настроения автобусам на центральном маршруте № 100 и троллейбусу № 53. А весь общественный транспорт столицы украшен праздничными флажками.

Как будет работать 9 Мая общественный транспорт в Минске

Кстати, график движения скорректирован для удобства пассажиров. Так, поезда метро будут курсировать с интервалом 5-6 минут. В период проведения военного парада и вечернего праздничного концерта привычные маршруты наземного транспорта скорректируют.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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