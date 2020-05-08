Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая

Новости Беларуси. Праздничная программа в столице 9 Мая не ограничится грандиозным парадом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он, напомним, начнется в 11 утра у стелы «Минск – город-герой».

С 13 часов начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы. А в 21.30 здесь пройдет праздничный концерт «Во славу общей Победы».