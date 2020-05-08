Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая
Новости Беларуси. Праздничная программа в столице 9 Мая не ограничится грандиозным парадом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он, напомним, начнется в 11 утра у стелы «Минск – город-герой».
С 13 часов начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы. А в 21.30 здесь пройдет праздничный концерт «Во славу общей Победы».
С полудня гости музея истории Великой Отечественной войны смогут прикоснуться к Знамени Победы, которое 75 лет назад уже побывало в нашей столице. Музей будет работать до 20 часов, к тому же по льготному режиму.
Весь праздничный день популярные произведения советских и белорусских композиторов о Великой Отечественной войне зазвучат в столичных парках Челюскинцев, Горького, Уго Чавеса, Павлова, а также на площадке у «Чижовка-Арены». А в 23.15 небо Минска раскрасит праздничный фейерверк. В этот раз салют будут давать с 8 точек.