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Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая

08 мая 2020 15:22
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Новости Беларуси. Праздничная программа в столице 9 Мая не ограничится грандиозным парадом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он, напомним, начнется в 11 утра у стелы «Минск – город-герой».

С 13 часов начнутся торжественные церемонии возложения цветов к монументу Победы. А в 21.30 здесь пройдет праздничный концерт «Во славу общей Победы».

Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая-1

Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая-3

Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая-5

Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая-7

С полудня гости музея истории Великой Отечественной войны смогут прикоснуться к Знамени Победы, которое 75 лет назад уже побывало в нашей столице. Музей будет работать до 20 часов, к тому же по льготному режиму.

Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая-10

Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая-12

Парад, концерты и салют. Программа праздничных мероприятий в Минске на 9 Мая-14

Весь праздничный день популярные произведения советских и белорусских композиторов о Великой Отечественной войне зазвучат в столичных парках Челюскинцев, Горького, Уго Чавеса, Павлова, а также на площадке у «Чижовка-Арены». А в 23.15 небо Минска раскрасит праздничный фейерверк. В этот раз салют будут давать с 8 точек.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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