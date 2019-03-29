Где научиться кататься на велосипеде взрослому в Минске, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» у PR-менеджера Минского велосипедного общества.

Татьяна Жарносек, PR-менеджер Минского велосипедного общества:

В Минском велосипедном обществе есть велошкола, она бесплатная социальная. Там волонтёры учат взрослых людей ездить на двухколёсном велосипеде, держать равновесие. Это занятие проходит в парке имени Я. Купалы. Обычно они уже начинаются с мая, в более такой теплый сезон, потому что люди, которые не умеют ездить на велосипеде, они не очень отважатся в холодный сезон начинать учиться.

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