«Квест будет появляться каждый день в 6 утра». Акция «30 дней на велосипеде» стартует в Беларуси

1 апреля Беларусь присоединяется к международной акции «30 дней на велосипеде». Минчанам в эти дни предлагают поучаствовать в массовых велопрогулках, квестах и конкурсах. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – PR-менеджер Минского велосипедного общества – Татьяна Жарносек. Чем эта акция будет отличаться от остальных? Чем она уникальна? Татьяна Жарносек, PR-менеджер Минского велосипедного общества:

Эту акцию можно назвать самой длинной и мотивирующей акцией, потому что она будет длиться целых 30 дней. Целый месяц белорусы обещают каждый день ездить на велосипеде, несмотря на любую погоду, несмотря на свою занятость, хотя бы чуть-чуть, но каждый день. И Минское велосипедное общество будет поощрять тех, кто не нарушил это обещание, различными конкурсами, квестами, экскурсиями и совместными велопрогулками. Самых активных участников будут награждать призами.

Это будут организовываться каждый день какие-то велопрогулки, квесты, конкурсы? Татьяна Жарносек:

Массовые велопрогулки будут не каждый день, это больше в выходные – открытие и закрытие акции. А квест будет каждый день появляться в 6 утра на сайте Минского велосипедного общества, в социальных сетях нашей организации и самые активные участники за все 30 дней будут получать призы. Вы к нам пришли с кружками. Это те призы для тех ответственных велосипедистов, которые не поленятся 30 дней ездить? Татьяна Жарносек:

Это одни из призов для участников акции «30 дней на велосипеде», которые будут участвовать в квестах. На самом деле призов будет больше, но сегодня я захватила эти.

Этот приз был в 2018 году. В 2019 году будет своя новая статуэтка, это будет сюрпризом, ещё мы не показываем её никому.